На 9 месяцев раньше графика: супертелескоп NASA Nancy Grace Roman начали готовить к запуску на ракете SpaceX Falcon Heavy

Космическая обсерватория прошла перевод из транспортной конфигурации в рабочую перед отправкой на орбиту. Запуск запланирован на конец августа 2026 года

Инженеры NASA начали финальный этап подготовки космического телескопа Nancy Grace Roman к запуску. На базе Космического центра имени Кеннеди во Флориде специалисты с помощью кранов подняли и установили обсерваторию на специальную рабочую платформу Pantheon для проведения предполётных испытаний.

Перемещение телескопа стало переходом от транспортной конфигурации, в которой аппарат доставлялся к месту запуска, к рабочей конфигурации, необходимой для интеграции и проверки всех систем перед отправкой в космос. После установки специалисты включили обсерваторию и провели первичную проверку оборудования, чтобы убедиться, что системы работают корректно после доставки в Космический центр Кеннеди.

В ближайшие недели инженеры NASA проведут испытания шести солнечных панелей телескопа, проверят теплоизоляцию и защитные покрытия от перепадов температуры, а также протестируют топливные баки аппарата. После завершения этих процедур в телескоп загрузят около 290 галлонов гидразина (примерно 1 098 литров) — топлива для двигательной системы, необходимого для управления аппаратом после выхода на орбиту.

Фото: NASA / Sydney Rohde

Затем Nancy Grace Roman будет помещён под защитный головной обтекатель ракеты SpaceX Falcon Heavy. NASA планирует запуск на 30 августа 2026 года с площадки Launch Complex 39A Космического центра Кеннеди. Запуск состоится на 9 месяцев раньше первоначального графика.

После запуска телескоп отправится к точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля, расположенной примерно в 1,6 млн км от нашей планеты. В этой области гравитация Солнца и Земли уравновешивает движение аппарата, что позволяет поддерживать стабильное положение и получать практически непрерывный обзор космоса без значительных перекрытий со стороны Земли.

Nancy Grace Roman станет одним из главных космических инструментов NASA для изучения структуры Вселенной. Благодаря широкому полю зрения и высокой скорости наблюдений телескоп сможет составить карту миллиардов галактик, искать новые экзопланеты, изучать чёрные дыры и собирать большие массивы данных для астрономических обзоров.