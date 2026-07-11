На 9 месяцев раньше графика: супертелескоп NASA Nancy Grace Roman начали готовить к запуску на ракете SpaceX Falcon Heavy

Инженеры NASA начали финальный этап подготовки космического телескопа Nancy Grace Roman к запуску. На базе Космического центра имени Кеннеди во Флориде специалисты с помощью кранов подняли и установили обсерваторию на специальную рабочую платформу Pantheon для проведения предполётных испытаний.
Перемещение телескопа стало переходом от транспортной конфигурации, в которой аппарат доставлялся к месту запуска, к рабочей конфигурации, необходимой для интеграции и проверки всех систем перед отправкой в космос. После установки специалисты включили обсерваторию и провели первичную проверку оборудования, чтобы убедиться, что системы работают корректно после доставки в Космический центр Кеннеди.
В ближайшие недели инженеры NASA проведут испытания шести солнечных панелей телескопа, проверят теплоизоляцию и защитные покрытия от перепадов температуры, а также протестируют топливные баки аппарата. После завершения этих процедур в телескоп загрузят около 290 галлонов гидразина (примерно 1 098 литров) — топлива для двигательной системы, необходимого для управления аппаратом после выхода на орбиту.
Затем Nancy Grace Roman будет помещён под защитный головной обтекатель ракеты SpaceX Falcon Heavy. NASA планирует запуск на 30 августа 2026 года с площадки Launch Complex 39A Космического центра Кеннеди. Запуск состоится на 9 месяцев раньше первоначального графика.
После запуска телескоп отправится к точке Лагранжа L2 системы Солнце — Земля, расположенной примерно в 1,6 млн км от нашей планеты. В этой области гравитация Солнца и Земли уравновешивает движение аппарата, что позволяет поддерживать стабильное положение и получать практически непрерывный обзор космоса без значительных перекрытий со стороны Земли.
Nancy Grace Roman станет одним из главных космических инструментов NASA для изучения структуры Вселенной. Благодаря широкому полю зрения и высокой скорости наблюдений телескоп сможет составить карту миллиардов галактик, искать новые экзопланеты, изучать чёрные дыры и собирать большие массивы данных для астрономических обзоров.
Обсерватория должна помочь учёным лучше понять природу тёмной материи и тёмной энергии, а также получить новые данные о планетных системах за пределами Солнечной системы.
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