Пользователь из Украины заказал Ryzen 7 7800X3D, а получил Ryzen 7 9800X3D

Украинец, зарегистрированный на форуме Reddit под ником jackinets, рассказал о нетипичном случае покупки процессора: вместо заказанного Ryzen 7 7800X3D он получил более новую и дорогую модель — Ryzen 7 9800X3D. Историю пользователь назвал «обратной версией» распространенных случаев мошенничества с подменой комплектующих (когда присылают устройство хуже по характеристикам, неработающее устройство или вовсе какие-нибудь камни).

По словам покупателя, он заказал у местного магазина процессор Ryzen 7 7800X3D в OEM-версии за 14 075 гривен — около $350. Однако продавец отправил ему другую модель, которая в том же магазине стоила примерно 19 500 гривен (около $475). На опубликованной фотографии виден процессор с маркировкой AMD Ryzen 7 9800X3D, а в бланке заказа фигурирует Ryzen 7 7800X3D.