Энтузиастам удалось разблокировать датчик температуры HotSpot у видеокарт GeForce RTX 50, который заблокировала Nvidia

Как известно, Nvidia закрыла доступ к данным о температуре GPU HotSpot для видеокарт GeForce RTX 50, но теперь один энтузиаст нашёл способ их вернуть.

Если точнее, изначально считалось, что датчик вообще отсутствует, но он есть. Обычное ПО вроде GPU-Z, HWiNFO и MSI Afterburner получить доступ к нему не может, но бразильские энтузиасты с канала Paulo Gomes смогли получить доступ.

Фото Videocardz

Они использовали модифицированное приложение Nvidia MODS (Modular Diagnostic Software), которое используется самой компанией для тестирования графических процессоров, памяти и прочих компонентов. Публичный доступ к этому ПО закрыт.

Авторы для видео протестировали видеокарту GeForce RTX 5070 Ti, температура GPU которой была более чем нормальной: 67-68 градусов. Однако HotSpot прогревался более чем до 100 градусов вплоть до 107 градусов, что ненормально. Из-за таких температур видеокарта может работать нестабильно, и обычное ПО не позволит понять, где кроется проблема.