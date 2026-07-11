Инсайдер утверждает, что Apple на треть сократила производство базового iPhone 17 из-за очень дорогой памяти

iPhone Pro более маржинальны

Мобильные телефоны

Инсайдер Fixed Focus Digital говорит, что компания Apple резко сократила объёмы производства базовой модели iPhone 17 на фоне сильного повышения цен на память.

По данным инсайдера, изначально производственные линии, на которых выпускают эту модель, должны были снизить объёмы на 15%, но в итоге на этой неделе производство было сокращено на треть, то есть примерно на 33%.

Фото WCCF Tech

Старшие модели iPhone Pro более маржинальны, так как их компонентная основа примерно та же, а цены заметно выше. О сокращении их производства пока никаких данных не было.

Напомним, Apple недавно повысила цены на все ПК и планшеты, но не повышала на смартфоны. Вероятно, повышение нас ждёт уже с выходом линейки iPhone 18.

Ранее Fix Focus Digital поделился подробностями относительно компьютерной версии операционной системы HarmonyOS, слил фотографии нового iPhone SE4 и рендеры Huawei Pocket 2, а также сообщил, что Apple прекратила работу над складным iPhone.

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