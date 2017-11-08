i3D-Speed 10’17: октябрь 2017 года

Ежемесячный отчет о драйверах и сравнение производительности

популярных 3D-акселераторов

Регулярные (ежемесячные) выпуски i3D-Speed — это проект iXBT.com, целью которого является предоставление отчетов об относительной производительности целого набора видеокарт на драйверах под Windows 10: мы стараемся обеспечить читателю понимание того, как соотносятся друг с другом видеоускорители всех уровней (от бюджетных до топовых). В материале присутствуют сводные диаграммы производительности популярных современных видеокарт, а также определение соотношений цены и производительности. С целью получения прозрачности результатов по всему списку ускорителей тестирование проводится в одинаковых условиях настроек максимально возможного качества 3D-графики в играх.

Выпуск 111 (200) / Октябрь 2017 года

Содержание

Новости

Добавлены результаты тестов Nvidia GeForce GTX 1070 Ti, а результаты тестирования карты Nvidia GeForce GTX 960 отправлены в архив. Следующее серьезное обновление набора тестовых игр будет в декабре 2017 г. (в выпуске, который выйдет в начале января 2018-го).

1. Конфигурация тестового стенда

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4):

процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц);



СО Antec Kuhler H2O 920;



системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero на чипсете AMD X370;



оперативная память 16 ГБ DDR4 (2 × AMD Radeon R9 8 ГБ UDIMM 3200 МГц, 16-18-18-39);



жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2;



блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium (1000 Вт);

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.10.3;

драйверы Nvidia версии 388.00;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games, Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)

2. Список видеокарт

(в скобках перечислены частоты работы — ядро: блок ROP/TMU, ядро: блок шейдерных вычислений, эффективная частота работы памяти; карты, работающие на повышенных частотах, помечены «o/c»):

Архив (видеокарты, по которым больше не обновляется информация)

3. Сводные диаграммы производительности видеокарт на последних версиях драйверов за октябрь 2017 года

Желающие скачать все результаты в формате Excel (Office 2003) — могут взять архив RAR 3.0 или ZIP.

3.1. Диаграммы

4. Расчет рейтингов 3D-акселераторов на конец месяца

Расчет проводился на основе полученных данных по игровым тестам.

Желающие провести свой расчет и определить рейтинг, исходя из своих оценок, могут скачать таблицу в формате Excel (Office 2003) — архив RAR 3.0 или ZIP.

Методика расчета рейтингов описана здесь.

Расчет выполнен при следующих допущениях:

процент соотношения потребности в производительности и качестве распределяется так: приоритет по производительности — 70%

приоритет по качеству — 30% Рейтинг полезности характеризует производительность и функциональность карты (это числитель) в соотношении к ее стоимости (знаменатель). Для расчета рейтинга iXBT.com используется числитель предыдущего рейтинга (не учитывается цена).

4.1. Рейтинг 3D-ускорителей iXBT.com Дает понимание, как выглядят все ускорители относительно младшего GeForce GT 740, который мы взяли за единицу (за 100%). Мы приводим в рейтинге возможностей не абсолютные значения, а показатели карт относительно GT 740.

№ Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 01 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 2390 460 52 000 02 RX Vega 64 (Turbo) 8 ГБ, 1250—1630/1890 2040 516 39 500 03 RX Vega 64 (Balanced) 8 ГБ, 1250—1630/1890 1980 501 39 500 04 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 1970 547 36 000 05 GTX 1070 Ti 8 ГБ, 1607—1885/8000 1850 561 33 000 06 RX Vega 56 8 ГБ, 1156—1590/1600 1660 455 36 500 07 GTX 1070 8 ГБ, 1507—1797/8000 1640 575 28 500 08 RX 580 8 ГБ, 1257—1340/8000 1300 650 20 000 09 RX 580 4 ГБ, 1257—1340/8000 1240 670 18 500 10 GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 1220 610 20 000 11 GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 1220 626 19 500 12 RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000 1190 541 22 000 13 RX 570 4 ГБ, 1168—1244/7000 1140 651 17 500 14 GTX 1060 3 ГБ, 1507—1860/8000 1040 658 15 800 15 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 1040 581 17 900 16 RX 470 4 ГБ, 926—1100/6600 1020 607 16 800 17 R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800 850 512 16 600 18 R9 380 4 ГБ, 970/970/5700 750 517 14 500 19 GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000 700 667 10 500 20 RX 560 4 ГБ, 1175—1275/7000 650 793 8200 21 RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000 550 688 8000 22 GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000 530 631 8400 23 GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600 440 557 7900 24 RX 550 4 ГБ, 1183/1183/7000 380 567 6700 25 GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400 320 457 7000 26 GT 1030 2 ГБ, 1227—1430/6000 260 520 5000 27 R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500 250 500 5000 28 GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000 200 313 6400 29 R7 240 1 ГБ, 780/780/4500 100 286 3500 30 GT 740 1 ГБ, 993/993/5000 100 208 4800

Выше читатели смогут выбрать по своему вкусу тот ускоритель, который, на их взгляд, продемонстрировал приемлемую скорость (возможно, даже максимальную — это зависит от индивидуальных запросов), а также современную функциональность в 3D-графике.

4.2. Рейтинг полезности (соотношение возможностей и цены) Отвечает на вопрос: соответствует ли цена скоростным характеристикам?

№ Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 01 RX 560 4 ГБ, 1175—1275/7000 793 650 8200 02 RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000 688 550 8000 03 RX 580 4 ГБ, 1257—1340/8000 670 1240 18 500 04 GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000 667 700 10 500 05 GTX 1060 3 ГБ, 1507—1860/8000 658 1040 15 800 06 RX 570 4 ГБ, 1168—1244/7000 651 1140 17 500 07 RX 580 8 ГБ, 1257—1340/8000 650 1300 20 000 08 GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000 631 530 8400 09 GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000 626 1220 19 500 10 GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000 610 1220 20 000 11 RX 470 4 ГБ, 926—1100/6600 607 1020 16 800 12 GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000 581 1040 17 900 13 GTX 1070 8 ГБ, 1507—1797/8000 575 1640 28 500 14 RX 550 4 ГБ, 1183/1183/7000 567 380 6700 15 GTX 1070 Ti 8 ГБ, 1607—1885/8000 561 1850 33 000 16 GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600 557 440 7900 17 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 547 1970 36 000 18 RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000 541 1190 22 000 19 GT 1030 2 ГБ, 1227—1430/6000 520 260 5000 20 R9 380 4 ГБ, 970/970/5700 517 750 14 500 21 RX Vega 64 (Turbo) 8 ГБ, 1250—1630/1890 516 2040 39 500 22 R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800 512 850 16 600 23 RX Vega 64 (Balanced) 8 ГБ, 1250—1630/1890 501 1980 39 500 24 R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500 500 250 5000 25 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 460 2390 52 000 26 GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400 457 320 7000 27 RX Vega 56 8 ГБ, 1156—1590/1600 455 1660 36 500 28 GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000 313 200 6400 29 R7 240 1 ГБ, 780/780/4500 286 100 3500 30 GT 740 1 ГБ, 993/993/5000 208 100 4800

Комментарий к рейтингам: Продукты топового класса, вроде Radeon RX Vega 64/56, GeForce GTX 1080, GTX 1080 Ti, GTX 980 Ti, GTX 1070, GTX 1070 Ti следует рассматривать исключительно с точки зрения Рейтинга iXBT.com, потому что они предназначены для энтузиастов, выпускаются относительно малыми партиями и имеют завышенные цены, так что в общем рейтинге полезности обычно занимают последние позиции. Рыночная судьба таких ускорителей будет определяться желанием геймера получить самое мощное решение. Тем не менее, мы проведем анализ рейтинга полезности по всем основным ценовым группам, включая и самые мощные ускорители. Группа ускорителей премиального класса (ценовой уровень от 65 000 ), места по Рейтингу полезности:

), места по Рейтингу полезности: нет

Группа ускорителей топового класса (ценовой уровень 39 000 — 64 999 ), места по Рейтингу полезности:

), места по Рейтингу полезности: Radeon RX Vega 64 (Turbo), 21

Radeon RX Vega 64 (Balanced), 23

GeForce GTX 1080 Ti, 25

Radeon RX Vega 56, 27

Группа ускорителей высокого класса (ценовой уровень 20 000 — 38 999 ), места по Рейтингу полезности:

), места по Рейтингу полезности: Radeon RX 580 8 ГБ, 7

GeForce GTX 980, 10

GeForce GTX 1070, 13

GeForce GTX 1070 Ti, 15

GeForce GTX 1080, 17

Группа ускорителей выше среднего уровня (ценовой уровень 13 000 — 19 999 ), места по Рейтингу полезности:

), места по Рейтингу полезности: GeForce GTX 1060 3 ГБ, 5

Radeon RX 570, 6

GeForce GTX 1060 6 ГБ, 9

Radeon RX 470, 11

GeForce GTX 970, 12

Группа ускорителей среднего уровня (ценовой уровень 7000 — 12 999 ), места по Рейтингу полезности:

), места по Рейтингу полезности: Radeon RX 560, 1

Radeon RX 460, 2

GeForce GTX 1050 Ti, 4

GeForce GTX 1050, 8

GeForce GTX 950, 16

Группа ускорителей бюджетного уровня (цена ниже 7000 ), места по Рейтингу полезности:

), места по Рейтингу полезности: Radeon RX 550, 14

GeForce GT 1030, 19

Radeon R7 250X, 24

GeForce GTX 750 Ti, 26

GeForce GTX 750, 28 Вышеуказанные видеокарты и стали самыми полезными на сегодня ускорителями (при покупке которых пользователь получает максимальную отдачу на каждый потраченный рубль).