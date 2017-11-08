i3D-Speed 10’17: октябрь 2017 года
Ежемесячный отчет о драйверах и сравнение производительности
популярных 3D-акселераторов
Выпуск 111 (200) / Октябрь 2017 года
Справочные материалы
Содержание
- Конфигурация тестовых стендов и список ПО, используемого в тестировании
- Список видеокарт, принявших участие в тестировании
- Сводные диаграммы результатов тестирования
- Расчет рейтингов 3D-акселераторов на конец месяца и итоги
Новости
Добавлены результаты тестов Nvidia GeForce GTX 1070 Ti, а результаты тестирования карты Nvidia GeForce GTX 960 отправлены в архив. Следующее серьезное обновление набора тестовых игр будет в декабре 2017 г. (в выпуске, который выйдет в начале января 2018-го).
1. Конфигурация тестового стенда
Конфигурация тестового стенда
- Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4):
- процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц);
- СО Antec Kuhler H2O 920;
- системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero на чипсете AMD X370;
- оперативная память 16 ГБ DDR4 (2 × AMD Radeon R9 8 ГБ UDIMM 3200 МГц, 16-18-18-39);
- жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2;
- блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium (1000 Вт);
- операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;
- монитор Samsung U28D590D (28″);
- драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.10.3;
- драйверы Nvidia версии 388.00;
- VSync отключен.
Список инструментов тестирования
Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь.
- Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)
- Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)
- BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)
- Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)
- Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)
- Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)
- Ashes Of The Singularity (Oxide Games, Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)
2. Список видеокарт
(в скобках перечислены частоты работы — ядро: блок ROP/TMU, ядро: блок шейдерных вычислений, эффективная частота работы памяти; карты, работающие на повышенных частотах, помечены «o/c»):
- AMD Radeon R7 240 1 ГБ 128-битной GDDR5 (780/780/4500 МГц)
- AMD Radeon R7 250X 1 ГБ 128-битной GDDR5 (1000/1000/4500 МГц)
- AMD Radeon RX 550 4 ГБ 128-битной GDDR5 (1183/1183/7000 МГц)
- AMD Radeon RX 460 4 ГБ 128-битной GDDR5 (1090—1250/7000 МГц)
- AMD Radeon RX 560 4 ГБ 128-битной GDDR5 (1175—1275/7000 МГц)
- AMD Radeon RX 470 4 ГБ 256-битной GDDR5 (926—1270/6600 МГц)
- AMD Radeon RX 570 4 ГБ 256-битной GDDR5 (1168—1244/7000 МГц)
- AMD Radeon R9 380 4 ГБ 256-битной GDDR5 (970/970/5700 МГц)
- AMD Radeon R9 380X 4 ГБ 256-битной GDDR5 (1030/1030/5800 МГц)
- AMD Radeon RX 480 8 ГБ 256-битной GDDR5 (1188—1266/8000 МГц)
- AMD Radeon RX 580 4 ГБ 256-битной GDDR5 (1257—1411/8000 МГц)
- AMD Radeon RX 580 8 ГБ 256-битной GDDR5 (1257—1411/8000 МГц)
- AMD Radeon RX Vega 56 8 ГБ 2048-битной HBM2 (1156—1590/1600 МГц)
- AMD Radeon RX Vega 64 8 ГБ 2048-битной HBM2 (1250—1630/1890 МГц)(Balanced)
- AMD Radeon RX Vega 64 8 ГБ 2048-битной HBM2 (1250—1630/1890 МГц)(Turbo)
- Nvidia GeForce GT 740 1 ГБ 128-битной GDDR5 (993/993/5000 МГц)
- Nvidia GeForce GT 1030 2 ГБ 64-битной GDDR5 (1227—1430/6000 МГц)
- Nvidia GeForce GTX 750 1 ГБ 128-битной GDDR5 (1058/1058/5000 МГц)
- Nvidia GeForce GTX 750 Ti 2 ГБ 128-битной GDDR5 (1020-1150/5400 МГц)
- Nvidia GeForce GTX 950 2 ГБ 128-битной GDDR5 (1024—1266/6600 МГц)
- Nvidia GeForce GTX 1050 2 ГБ 128-битной GDDR5 (1354—1554/7000 МГц)
- Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ 128-битной GDDR5 (1290—1482/7000 МГц)
- Nvidia GeForce GTX 1060 3 ГБ 192-битной GDDR5 (1507—1860/8000 МГц)
- Nvidia GeForce GTX 1060 6 ГБ 192-битной GDDR5 (1507—1860/8000 МГц)
- Nvidia GeForce GTX 970 4 ГБ 256-битной GDDR5 (1050—1178/7000 МГц)
- Nvidia GeForce GTX 980 4 ГБ 256-битной GDDR5 (1126—1265/7000 МГц)
- Nvidia GeForce GTX 1070 8 ГБ 256-битной GDDR5 (1507—1685/8000 МГц)
- Nvidia GeForce GTX 1070 Ti 8 ГБ 256-битной GDDR5 (1607—1885/8000 МГц)
- Nvidia GeForce GTX 1080 8 ГБ 256-битной GDDR5X (1607—1885/10000 МГц)
- Nvidia GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ 352-битной GDDR5X (1480—1885/11000 МГц)
Архив (видеокарты, по которым больше не обновляется информация)
3. Сводные диаграммы производительности видеокарт на последних версиях драйверов за октябрь 2017 года
Желающие скачать все результаты в формате Excel (Office 2003) — могут взять архив RAR 3.0 или ZIP.
3.1. Диаграммы
- Fallout 4
- Все разрешения на одной странице
- Rise Of The Tomb Raider
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
- Все разрешения на одной странице
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Все разрешения на одной странице
- BattleField 1
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s The Division
- Все разрешения на одной странице
- Deus Ex: Mankind Divided
- Все разрешения на одной странице
- Far Cry Primal
- Все разрешения на одной странице
- Hitman (2016)
- Все разрешения на одной странице
- Ashes Of The Singularity
- Все разрешения на одной странице
3.3 Замечания по работе видеокарт на ряде последних версий драйверов:
- Если результаты какой-либо карты на сводной диаграмме отсутствуют, то есть равны 1 или 0, это означает, что данный тест на данной карте не запустился, либо работал некорректно.
- Даже по форме изгиба линий, мысленно соединяя верхушки столбцов на диаграммах, можно судить, насколько та или иная игра требовательна к карте и (или) к центральному процессору. Если кривая выпуклая и много карт показывают схожие результаты, то значит, в данном разрешении и при данной нагрузке производительность упирается в ресурсы системы, а не в потенциал ускорителей. А если, напротив, кривая вогнутая, и по мере снижения мощи топовых ускорителей резко снижается производительность, то тут все ясно: игра очень сильно нагружает видеокарты, и потому скорость зависит только от возможностей акселератора.
4. Расчет рейтингов 3D-акселераторов на конец месяца
Расчет проводился на основе полученных данных по игровым тестам.
Желающие провести свой расчет и определить рейтинг, исходя из своих оценок, могут скачать таблицу в формате Excel (Office 2003) — архив RAR 3.0 или ZIP.
Методика расчета рейтингов описана здесь.
Расчет выполнен при следующих допущениях:
- процент соотношения потребности в производительности и качестве распределяется так:
- приоритет по производительности — 70%
- приоритет по качеству — 30%
- Рейтинг полезности характеризует производительность и функциональность карты (это числитель) в соотношении к ее стоимости (знаменатель).
- Для расчета рейтинга iXBT.com используется числитель предыдущего рейтинга (не учитывается цена).
4.1. Рейтинг 3D-ускорителей iXBT.comДает понимание, как выглядят все ускорители относительно младшего GeForce GT 740, который мы взяли за единицу (за 100%). Мы приводим в рейтинге возможностей не абсолютные значения, а показатели карт относительно GT 740.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг iXBT.com
|Рейтинг полез.
|Цена
|01
|GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000
|2390
|460
|52 000
|02
|RX Vega 64 (Turbo) 8 ГБ, 1250—1630/1890
|2040
|516
|39 500
|03
|RX Vega 64 (Balanced) 8 ГБ, 1250—1630/1890
|1980
|501
|39 500
|04
|GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000
|1970
|547
|36 000
|05
|GTX 1070 Ti 8 ГБ, 1607—1885/8000
|1850
|561
|33 000
|06
|RX Vega 56 8 ГБ, 1156—1590/1600
|1660
|455
|36 500
|07
|GTX 1070 8 ГБ, 1507—1797/8000
|1640
|575
|28 500
|08
|RX 580 8 ГБ, 1257—1340/8000
|1300
|650
|20 000
|09
|RX 580 4 ГБ, 1257—1340/8000
|1240
|670
|18 500
|10
|GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000
|1220
|610
|20 000
|11
|GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000
|1220
|626
|19 500
|12
|RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000
|1190
|541
|22 000
|13
|RX 570 4 ГБ, 1168—1244/7000
|1140
|651
|17 500
|14
|GTX 1060 3 ГБ, 1507—1860/8000
|1040
|658
|15 800
|15
|GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000
|1040
|581
|17 900
|16
|RX 470 4 ГБ, 926—1100/6600
|1020
|607
|16 800
|17
|R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800
|850
|512
|16 600
|18
|R9 380 4 ГБ, 970/970/5700
|750
|517
|14 500
|19
|GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000
|700
|667
|10 500
|20
|RX 560 4 ГБ, 1175—1275/7000
|650
|793
|8200
|21
|RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000
|550
|688
|8000
|22
|GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000
|530
|631
|8400
|23
|GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600
|440
|557
|7900
|24
|RX 550 4 ГБ, 1183/1183/7000
|380
|567
|6700
|25
|GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400
|320
|457
|7000
|26
|GT 1030 2 ГБ, 1227—1430/6000
|260
|520
|5000
|27
|R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500
|250
|500
|5000
|28
|GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000
|200
|313
|6400
|29
|R7 240 1 ГБ, 780/780/4500
|100
|286
|3500
|30
|GT 740 1 ГБ, 993/993/5000
|100
|208
|4800
4.2. Рейтинг полезности (соотношение возможностей и цены)Отвечает на вопрос: соответствует ли цена скоростным характеристикам?
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг полез.
|Рейтинг iXBT.com
|Цена
|01
|RX 560 4 ГБ, 1175—1275/7000
|793
|650
|8200
|02
|RX 460 4 ГБ, 1096—1200/7000
|688
|550
|8000
|03
|RX 580 4 ГБ, 1257—1340/8000
|670
|1240
|18 500
|04
|GTX 1050 Ti 4 ГБ, 1290—1690/7000
|667
|700
|10 500
|05
|GTX 1060 3 ГБ, 1507—1860/8000
|658
|1040
|15 800
|06
|RX 570 4 ГБ, 1168—1244/7000
|651
|1140
|17 500
|07
|RX 580 8 ГБ, 1257—1340/8000
|650
|1300
|20 000
|08
|GTX 1050 2 ГБ, 1354—1704/7000
|631
|530
|8400
|09
|GTX 1060 6 ГБ, 1507—1860/8000
|626
|1220
|19 500
|10
|GTX 980 4 ГБ, 1126—1266/7000
|610
|1220
|20 000
|11
|RX 470 4 ГБ, 926—1100/6600
|607
|1020
|16 800
|12
|GTX 970 4 ГБ, 1050—1177/7000
|581
|1040
|17 900
|13
|GTX 1070 8 ГБ, 1507—1797/8000
|575
|1640
|28 500
|14
|RX 550 4 ГБ, 1183/1183/7000
|567
|380
|6700
|15
|GTX 1070 Ti 8 ГБ, 1607—1885/8000
|561
|1850
|33 000
|16
|GTX 950 2 ГБ, 1024—1277/6600
|557
|440
|7900
|17
|GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000
|547
|1970
|36 000
|18
|RX 480 8 ГБ, 1188—1266/8000
|541
|1190
|22 000
|19
|GT 1030 2 ГБ, 1227—1430/6000
|520
|260
|5000
|20
|R9 380 4 ГБ, 970/970/5700
|517
|750
|14 500
|21
|RX Vega 64 (Turbo) 8 ГБ, 1250—1630/1890
|516
|2040
|39 500
|22
|R9 380X 4 ГБ, 1030/1030/5800
|512
|850
|16 600
|23
|RX Vega 64 (Balanced) 8 ГБ, 1250—1630/1890
|501
|1980
|39 500
|24
|R7 250X 1 ГБ, 1000/1000/4500
|500
|250
|5000
|25
|GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000
|460
|2390
|52 000
|26
|GTX 750 Ti 2 ГБ, 1020—1149/5400
|457
|320
|7000
|27
|RX Vega 56 8 ГБ, 1156—1590/1600
|455
|1660
|36 500
|28
|GTX 750 1 ГБ, 1058/1058/5000
|313
|200
|6400
|29
|R7 240 1 ГБ, 780/780/4500
|286
|100
|3500
|30
|GT 740 1 ГБ, 993/993/5000
|208
|100
|4800
Продукты топового класса, вроде Radeon RX Vega 64/56, GeForce GTX 1080, GTX 1080 Ti, GTX 980 Ti, GTX 1070, GTX 1070 Ti следует рассматривать исключительно с точки зрения Рейтинга iXBT.com, потому что они предназначены для энтузиастов, выпускаются относительно малыми партиями и имеют завышенные цены, так что в общем рейтинге полезности обычно занимают последние позиции. Рыночная судьба таких ускорителей будет определяться желанием геймера получить самое мощное решение. Тем не менее, мы проведем анализ рейтинга полезности по всем основным ценовым группам, включая и самые мощные ускорители.
- Группа ускорителей премиального класса (ценовой уровень от 65 000 ), места по Рейтингу полезности:
- нет
- Группа ускорителей топового класса (ценовой уровень 39 000 — 64 999 ), места по Рейтингу полезности:
- Radeon RX Vega 64 (Turbo), 21
- Radeon RX Vega 64 (Balanced), 23
- GeForce GTX 1080 Ti, 25
- Radeon RX Vega 56, 27
- Группа ускорителей высокого класса (ценовой уровень 20 000 — 38 999 ), места по Рейтингу полезности:
- Radeon RX 580 8 ГБ, 7
- GeForce GTX 980, 10
- GeForce GTX 1070, 13
- GeForce GTX 1070 Ti, 15
- GeForce GTX 1080, 17
- Группа ускорителей выше среднего уровня (ценовой уровень 13 000 — 19 999 ), места по Рейтингу полезности:
- GeForce GTX 1060 3 ГБ, 5
- Radeon RX 570, 6
- GeForce GTX 1060 6 ГБ, 9
- Radeon RX 470, 11
- GeForce GTX 970, 12
- Группа ускорителей среднего уровня (ценовой уровень 7000 — 12 999 ), места по Рейтингу полезности:
- Radeon RX 560, 1
- Radeon RX 460, 2
- GeForce GTX 1050 Ti, 4
- GeForce GTX 1050, 8
- GeForce GTX 950, 16
- Группа ускорителей бюджетного уровня (цена ниже 7000 ), места по Рейтингу полезности:
- Radeon RX 550, 14
- GeForce GT 1030, 19
- Radeon R7 250X, 24
- GeForce GTX 750 Ti, 26
- GeForce GTX 750, 28
Вышеуказанные видеокарты и стали самыми полезными на сегодня ускорителями (при покупке которых пользователь получает максимальную отдачу на каждый потраченный рубль).
Sea Sonic Electronics и лично Ивана Плотникова,
Seagate Russia и лично Дениса Арцибашева,
Palit Russia и лично Сону Григорян,
Представительство Asustek в России и лично Евгения Бычкова,
Представительство Sapphire Technology в России и лично Елену Зарубину,
Представительство Nvidia в России и лично Ирину Шеховцову,
Представительство AMD в России и лично Николая Радовского,
|
Блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium для
тестового стенда предоставлен
компанией Seasonic
|
Модули памяти AMD Radeon R9 8 ГБ UDIMM 3200 МГц для
тестового стенда предоставлены
компанией AMD
|
Системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero для
тестового стенда предоставлена
компанией AMD
|
CPU Cooler Antec Kuhler H2O 920 для
тестового стенда предоставлен
компанией AMD
|
Монитор Dell UltraSharp U3011 для
тестовых стендов предоставлен
компанией Юлмарт
|
Корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ для
тестового стенда предоставлен
компанией Seagate
|Дополнительно
|