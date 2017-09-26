Видеоускоритель Asus Poseidon Platinum GeForce GTX 1080 Ti (11 ГБ)

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Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Asus Poseidon Platinum GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ 352-битной GDDR5X

Сведения о производителе: Компания Asustek Computer (торговая марка Asus) основана в 1989 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира в Тайбэе/Тайвань. На рынке в России с 1992 года. Старейший производитель видеокарт и материнских плат. Сейчас выпускает очень широкую гамму продуктов по многим разделам IT-индустрии (включая мобильный сегмент). Производство в Китае и на Тайване. Общая численность работников около 2000 человек.

Устройство(а)

Asus Poseidon Platinum GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ 352-битной GDDR5X (ROG-POSEIDON-GTX1080TI-P11G-GAMING, P/N 90YV0AM2-M0NM00) Параметр Значение Номинальное значение (референс) GPU GeForce GTX 1080 Ti (GP102) Интерфейс PCI Express x16 Частота работы GPU (ROPs), МГц OC Mode: 1620—2025

Gaming Mode: 1594—1985 1480—1885 Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц OC Mode —2775 (11100)/Gaming Mode —2750 (11000) 2750 (11000) Ширина шины обмена с памятью, бит 352 Число вычислительных блоков в GPU 28 Число операций (ALU) в блоке 128 Суммарное количество блоков ALU 3584 Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS) 224 Число блоков растеризации (ROP) 88 Размеры, мм 290×140×50 270×100×35 Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой 3 2 Цвет текстолита черный черный Энергопотребление Пиковое в 3D, Вт 274 259 В режиме 2D, Вт 42 37 В режиме «сна», Вт 11 11 Уровень шума В режиме 2D, дБА 18,0 24,2 В режиме 2D (просмотр видео), дБА 18,0 25,6 В режиме максимального 3D, дБА 38,2 39,6 Выходные гнезда 1×DVI-D (Dual-Link), 2×HDMI 2.0b, 2×DisplayPort 1.2/1.3/1.4 1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4 Поддержка многопроцессорной работы SLI Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения 4 4 Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов 2 1 Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов Нет 1 Максимальное разрешение 2D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 DVI-D (Dual-Link) 2560×1600 Максимальное разрешение 3D Display Port 4096×2160 HDMI 4096×2160 DVI-D (Dual-Link) 2560×1600

Комплектация локальной памятью



Микросхемы памяти Карта имеет 11 ГБ памяти GDDR5X SDRAM, размещенной в 11 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.Микросхемы памяти Micron (GDDR5X) рассчитаны на номинальную частоту работы в 2800 (11200) МГц.

Сравнение с эталонным дизайном (reference) Вид спереди Asus Poseidon Platinum GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ 352-битной GDDR5X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti Вид сзади Asus Poseidon Platinum GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ 352-битной GDDR5X Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

Как обычно, для продукта серии Republic Of Gamers используется полностью переработанная PCB, далекая от референс-дизайна.

Hа торце в хвостовой части карты имеются два 4-контактных разъема питания для корпусных вентиляторов. Можно заставить подключенные к ним вентиляторы работать в соответствии с нагревом GPU, увеличивая или уменьшая обороты. Также имеется красный разъем для подключения особого моста SLI, поставляемого с материнскими платами премиум-класса из семейства ROG, для синхронизации световых эффектов на мосту с нагрузкой GPU.

У данной карты изменен набор видеовыходов по сравнению с референс-картой: добавлено гнездо DVI-D (в компании Asus справедливо посчитали, что рановато еще полностью отказываться от такого разъема, да и переходники с DP вообще-то недешевы).

Схема питания имеет 12 (10+2) фаз и управляется цифровым контроллером SHE ASP0907 (Super Hybrid Engine). Следует также заметить, что традиционно для Asus система питания исполнена по технологии Super Alloy Power II, в ней использованы современные твердотельные конденсаторы. Мониторингом состояния управляет контроллер IT8705F/AF производства компании ITE (Integrated Technology Express).







При этом обеспечивается очень гибкое регулирование напряжений на ядре с большой точностью с помощью фирменной утилиты Asus GPU Tweak II, которая поставляется с картой на диске, а также ее можно скачать с сайта производителя. Обновленная версия утилиты позволяет автоматически настроить работу ускорителя на максимально возможные частоты (если владелец не желает самостоятельно искать достижимый максимум).

У данного ускорителя на 7,5% повышена частота работы относительно стандартных параметров референс-карты, что может обеспечить прирост производительности примерно в 7% в зависимости от разрешения и режима работы. Мы также протестировали карту с ЖСО, получив повышение частот на 10% относительно референсных значений (1700—2070/11500 МГц).

Система охлаждения Главной частью кулера является массивный пластинчатый никелированный радиатор, усиленный блоком для подключения «водянки», который имеет стандартные отверстия под фитинги 1/4 дюйма. Тепловые трубки, впрессованные в основание, обеспечивают равномерное распределение тепла по ребрам радиатора. Центральный радиатор также охлаждает микросхемы памяти и силовые транзисторы.



Поверх радиатора установлен кожух с двумя вентиляторами, работающими на одинаковой частоте вращения. Asus декларирует особый материал лопастей вентиляторов, который обеспечивает долговременную работу крыльчаток при неизменной силе прокачки воздуха. Напомню, что особенностью современных систем охлаждения у карт Asus является остановка вентиляторов в простое при малом нагреве GPU. Поэтому не стоит пугаться, если при запуске ПК вентиляторы на ускорителе не вращаются.



Сзади установлена пластина, которая соединяется с торцевой частью PCB и обеспечивает жесткость относительно массивной видеокарты (предотвращая изгиб печатной платы).



СО оснащена подсветкой Aura (светодиодами создан очень красивый эффект бесконечного зеркала на торце), цветом которой можно управлять с помощью вышеуказанной утилиты GPU Tweak II. Более того, пластина на оборотной стороне также оснащена подсветкой.



После 6-часового прогона под нагрузкой (при работе со штатной воздушной СО) максимальная температура ядра не превысила 79 градусов, что является нормальным результатом для видеокарты такого уровня.

Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)

Методика измерения шума

Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.

Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.

Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.

Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.

Режимы измерения: Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов. Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров. Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.

Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь. 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный. от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий. от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний. 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.



В режиме простоя в 2D температура составляла 44 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.

При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 51 °C, вентиляторы не включались, уровень шума не изменялся (18,0 дБА).

В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 79 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 1727 оборотов в минуту, шум вырастал до 38,2 дБА. В итоге СО под нагрузкой достаточно шумная. Подчеркну, что речь идет о штатной воздушной системе охлаждения.

Для проверки работы видеоускорителя с ЖСО мы использовали наборы Aquacomputer (D5 + адаптер) и Aqualis. Поскольку штатной ЖСО в комплекте поставки нет, оценивать шум при этом мы не стали, потому что каждый потребитель установит свой набор.

Термоснимок



Максимальный нагрев 85 °С — на печатной плате в районе регуляторов напряжения. Максимальный нагрев 85 °С — на печатной плате в районе регуляторов напряжения.

Комплектация Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс разветвители питания и бонусы в виде фирменных стяжек и наклеек.

Упаковка

Установка и драйверы

Конфигурация тестового стенда Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4): процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц); СО Antec Kuhler H2O 920; системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero на чипсете AMD X370; оперативная память 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4 AMD Radeon R9 UDIMM 3200 МГц (16-18-18-39); жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2; блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium (1000 Вт);

операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;

монитор Samsung U28D590D (28″);

драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.8.2;

драйверы Nvidia версии 385.28;

VSync отключен.

Список инструментов тестирования Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь. Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)





(Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11) Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)





(Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12) Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)





(CD Projekt RED, DirectX 11) BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)





(EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12) Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11) Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)





(Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12) Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)





(Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11) Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)





(IO Interactive/Square Enix, DirectX 12) Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)





Выводы

Рейтинг iXBT.com Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 740 (то есть сочетание скорости и функций GT 740 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GTX 1080 Ti и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа. середина сентября 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг iXBT.com Рейтинг полез. Цена 01 Asus Poseidon GTX 1080 Ti с ЖСО, 1700—2070/11500 2540 410 62 000 02 Asus Poseidon GTX 1080 Ti (11 ГБ), 1620—2025/11100 2490 402 62 000 03 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 2340 442 53 000 04 RX Vega 64 (Turbo) 8ГБ, 1250—1630/1890 1950 394 49 500 05 RX Vega 64 (Balanced) 8ГБ, 1250—1630/1890 1900 384 49 500 06 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 1900 531 35 800

Комментарий к Рейтингам iXBT.com

Повышеные частоты работы подняли производительность ускорителя Asus в среднем на 6,4%, и он ожидаемо занял первое место в рейтинге. В высоких разрешениях (где нет ограничений системных ресурсов) прирост производительности составил почти 7,2%. При использовании ЖСО мы смогли получить (при ручном разгоне) прирост производительности почти на 9%. Очевидно, что на сегодня это один из самых мощных видеоускорителей игрового класса (вполне возможно, что и самый быстрый, учитывая оверклокерский потенциал при использовании ЖСО).

Рейтинг полезности Пояснение Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей середина сентября 2017 г. № Название ускорителя Рейтинг полез. Рейтинг iXBT.com Цена 10 GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000 531 1900 35 800 19 GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000 442 2340 53 000 24 Asus Poseidon GTX 1080 Ti с ЖСО, 1700—2070/11500 410 2540 62 000 25 Asus Poseidon GTX 1080 Ti, 1620—2025/11100 402 2490 62 000 26 RX Vega 64 (Turbo) 8ГБ, 1250—1630/1890 394 1950 49 500 27 RX Vega 64 (Balanced) 8ГБ, 1250—1630/1890 384 1900 49 500

Комментарий к Рейтингам полезности

Мы уже не раз замечали, что топовые продукты всегда сильно и непропорционально дороже моделей уровнем пониже. Немудрено, что GTX 1080 в нашем сравнении смотрится выгоднее. Однако энтузиаст, желающий приобрести самый быстрый акселератор 3D-графики, которому даются все современные игры даже в сверхвысоких разрешениях, купит именно GTX 1080 Ti, особенно с учетом досрочности таких вложений (11 ГБ памяти хватит на много игр вперед, даже самых требовательных, плюс есть существенный запас для очень высоких разрешений).



Что касается конкретного продукта Asus, то его стоимость на момент написания материала была выше, чем у среднестатистического GTX 1080 Ti, что вполне логично с учетом возможностей этой карты. Однако наши рейтинги не учитывают дополнительную функциональность (оверклокерский потенциал и возможность подключения карты к жидкостному контуру системы охлаждения ПК), поэтому проигрыш в рейтинге полезности в данном случае не является серьезным недостатком ускорителя.

Asus Poseidon Platinum GeForce GTX 1080 Ti (11 ГБ) на момент написания материала — один из лучших (возможно, даже лучший) вариантов топового однопроцессорного ускорителя, демонстрирующий при использовании штатной воздушной СО производительность в среднем на 6%-7% выше, чем референсный GTX 1080 Ti. Карта имеет красивую подсветку на кулере для любителей моддинга, а также отлично подойдет любителям разгона, позволяя гибко и максимально эффективно регулировать частоты и напряжения. Штатная воздушная система охлаждения достаточно шумная, но карта предусматривает возможность монтажа ЖСО, что заодно должно повысить и без того неплохой разгонный потенциал. GTX 1080 Ti является на сегодня самым быстрым ускорителем, его штатной производительности более чем хватает для всех современных игр даже в разрешении 4K, так что карта Asus полностью готова для работы с устройствами VR.





Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).



В номинации «Оригинальный дизайн» (за сентябрь 2017 года)



награду получила карта: Asus Poseidon Platinum GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ 352-битной GDDR5X





Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице: Рассматриваемые карты Конкуренты GTX 1080 Ti 11 ГБ — 53000 руб. (на 08.09.17) GTX 1080 8 ГБ — 35800 руб. (на 08.09.17) GTX 1080 Ti 11 ГБ — 53000 руб. (на 08.09.17) R9 Fury X 4 ГБ — 28 700 (на 03.08.17) GTX 1080 Ti 11 ГБ — 53000 руб. (на 08.09.17) GTX Titan X (Pascal) — 90 000 (на 22.06.17) GTX 1080 Ti 11 ГБ — 53000 руб. (на 08.09.17) GTX 980 Ti 6 ГБ — 32 000 (на 22.06.17) Asus Poseidon Platinum GeForce GTX 1080 Ti (11 ГБ) — T-1729164807 GTX 1080 Ti 11 ГБ — 53000 руб. (на 08.09.17)

Asus Russia

и лично Евгения Бычкова

за предоставленную на тестирование видеокарту

Благодарим компаниюи личноза предоставленную на тестирование видеокарту