Видеоускоритель Asus Poseidon Platinum GeForce GTX 1080 Ti (11 ГБ)
Содержание
- Особенности устройств(а)
- Конфигурация тестового стенда, список инструментов тестирования
- Результаты тестов
- Выводы
Справочные материалы
Объект исследования: Серийно выпускаемый ускоритель трехмерной графики (видеокарта) Asus Poseidon Platinum GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ 352-битной GDDR5X
Сведения о производителе: Компания Asustek Computer (торговая марка Asus) основана в 1989 году в Китайской Республике (Тайвань). Штаб-квартира в Тайбэе/Тайвань. На рынке в России с 1992 года. Старейший производитель видеокарт и материнских плат. Сейчас выпускает очень широкую гамму продуктов по многим разделам IT-индустрии (включая мобильный сегмент). Производство в Китае и на Тайване. Общая численность работников около 2000 человек.
Устройство(а)
|Asus Poseidon Platinum GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ 352-битной GDDR5X (ROG-POSEIDON-GTX1080TI-P11G-GAMING, P/N 90YV0AM2-M0NM00)
|Параметр
|Значение
|Номинальное значение (референс)
|GPU
|GeForce GTX 1080 Ti (GP102)
|Интерфейс
|PCI Express x16
|Частота работы GPU (ROPs), МГц
|OC Mode: 1620—2025
Gaming Mode: 1594—1985
|1480—1885
|Частота работы памяти (физическая (эффективная)), МГц
|OC Mode —2775 (11100)/Gaming Mode —2750 (11000)
|2750 (11000)
|Ширина шины обмена с памятью, бит
|352
|Число вычислительных блоков в GPU
|28
|Число операций (ALU) в блоке
|128
|Суммарное количество блоков ALU
|3584
|Число блоков текстурирования (BLF/TLF/ANIS)
|224
|Число блоков растеризации (ROP)
|88
|Размеры, мм
|290×140×50
|270×100×35
|Количество слотов в системном блоке, занимаемые видеокартой
|3
|2
|Цвет текстолита
|черный
|черный
|Энергопотребление
|Пиковое в 3D, Вт
|274
|259
|В режиме 2D, Вт
|42
|37
|В режиме «сна», Вт
|11
|11
|Уровень шума
|В режиме 2D, дБА
|18,0
|24,2
|В режиме 2D (просмотр видео), дБА
|18,0
|25,6
|В режиме максимального 3D, дБА
|38,2
|39,6
|Выходные гнезда
|1×DVI-D (Dual-Link), 2×HDMI 2.0b, 2×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
|1×HDMI 2.0b, 3×DisplayPort 1.2/1.3/1.4
|Поддержка многопроцессорной работы
|SLI
|Максимальное количество приемников/мониторов для одновременного вывода изображения
|4
|4
|Дополнительное питание: количество 8-контактных разъемов
|2
|1
|Дополнительное питание: количество 6-контактных разъемов
|Нет
|1
|Максимальное разрешение 2D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|DVI-D (Dual-Link)
|2560×1600
|Максимальное разрешение 3D
|Display Port
|4096×2160
|HDMI
|4096×2160
|DVI-D (Dual-Link)
|2560×1600
|Комплектация локальной памятью
|
Карта имеет 11 ГБ памяти GDDR5X SDRAM, размещенной в 11 микросхемах по 8 Гбит на лицевой стороне PCB.
Микросхемы памяти Micron (GDDR5X) рассчитаны на номинальную частоту работы в 2800 (11200) МГц.
Как обычно, для продукта серии Republic Of Gamers используется полностью переработанная PCB, далекая от референс-дизайна.
Hа торце в хвостовой части карты имеются два 4-контактных разъема питания для корпусных вентиляторов. Можно заставить подключенные к ним вентиляторы работать в соответствии с нагревом GPU, увеличивая или уменьшая обороты. Также имеется красный разъем для подключения особого моста SLI, поставляемого с материнскими платами премиум-класса из семейства ROG, для синхронизации световых эффектов на мосту с нагрузкой GPU.
У данной карты изменен набор видеовыходов по сравнению с референс-картой: добавлено гнездо DVI-D (в компании Asus справедливо посчитали, что рановато еще полностью отказываться от такого разъема, да и переходники с DP вообще-то недешевы).
Схема питания имеет 12 (10+2) фаз и управляется цифровым контроллером SHE ASP0907 (Super Hybrid Engine). Следует также заметить, что традиционно для Asus система питания исполнена по технологии Super Alloy Power II, в ней использованы современные твердотельные конденсаторы. Мониторингом состояния управляет контроллер IT8705F/AF производства компании ITE (Integrated Technology Express).
У данного ускорителя на 7,5% повышена частота работы относительно стандартных параметров референс-карты, что может обеспечить прирост производительности примерно в 7% в зависимости от разрешения и режима работы. Мы также протестировали карту с ЖСО, получив повышение частот на 10% относительно референсных значений (1700—2070/11500 МГц).
|Мониторинг температурного режима с помощью MSI Afterburner (автор А. Николайчук AKA Unwinder)
Методика измерения шума
- Помещение шумоизолировано и заглушено, снижены реверберации.
- Системный блок, в котором исследовался шум видеокарт, не имеет вентиляторов, не является источником механического шума.
- Фоновый уровень 18 дБА — это уровень шума в комнате и уровень шумов собственно шумомера.
- Измерения проводились на расстоянии 50 см от видеокарты на уровне системы охлаждения.
- Режимы измерения:
- Режим простоя в 2D: загружен интернет-браузер с сайтом iXBT.com, окно Microsoft Word, ряд интернет-коммуникаторов.
- Режим 2D с просмотром фильмов: используется SmoothVideo Project (SVP) — аппаратное декодирование со вставкой промежуточных кадров.
- Режим 3D с максимальной нагрузкой на ускоритель: используется тест FurMark.
- Оценка градаций уровня шума выполняется по методике, описанной здесь.
- 28 дБА и менее: шум плохо различим уже на расстоянии одного метра от источника, даже при очень низком уровне фонового шума. Оценка: шум минимальный.
- от 29 до 34 дБА: шум различим уже с двух метров от источника, но не особо обращает на себя внимания. С таким уровнем шума вполне можно мириться даже при долговременной работе. Оценка: шум низкий.
- от 35 до 39 дБА: шум уверенно различается и заметно обращает на себя внимание, особенно в помещении с низким уровнем шума. Работать с таким уровнем шума можно, но спать будет затруднительно. Оценка: шум средний.
- 40 дБА и более: такой постоянный уровень шума уже начинает раздражать, от него быстро устаешь, появляется желание выйти из комнаты или выключить прибор. Оценка: шум высокий.
В режиме простоя в 2D температура составляла 44 °C, вентиляторы не работали. Шум был равен фоновому — 18,0 дБА.
При просмотре фильма с аппаратным декодированием температура поднималась до 51 °C, вентиляторы не включались, уровень шума не изменялся (18,0 дБА).
В режиме максимальной нагрузки в 3D температура достигала 79 °C. Вентиляторы при этом раскручивались до 1727 оборотов в минуту, шум вырастал до 38,2 дБА. В итоге СО под нагрузкой достаточно шумная. Подчеркну, что речь идет о штатной воздушной системе охлаждения.
Для проверки работы видеоускорителя с ЖСО мы использовали наборы Aquacomputer (D5 + адаптер) и Aqualis. Поскольку штатной ЖСО в комплекте поставки нет, оценивать шум при этом мы не стали, потому что каждый потребитель установит свой набор.
Термоснимок
Максимальный нагрев 85 °С — на печатной плате в районе регуляторов напряжения.
|Комплектация
|
Базовый комплект поставки должен включать в себя руководство пользователя, диск с драйверами и утилитами. Мы видим базовый комплект плюс разветвители питания и бонусы в виде фирменных стяжек и наклеек.
|Упаковка
Установка и драйверы
Конфигурация тестового стенда
- Компьютер на базе процессора AMD Ryzen 7 1800X (Socket AM4):
- процессор AMD Ryzen 7 1800X (o/c 4 ГГц);
- СО Antec Kuhler H2O 920;
- системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero на чипсете AMD X370;
- оперативная память 16 ГБ (2×8 ГБ) DDR4 AMD Radeon R9 UDIMM 3200 МГц (16-18-18-39);
- жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ SATA2;
- блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium (1000 Вт);
- операционная система Windows 10 Pro 64-битная; DirectX 12;
- монитор Samsung U28D590D (28″);
- драйверы AMD версии Crimson ReLive Edition 17.8.2;
- драйверы Nvidia версии 385.28;
- VSync отключен.
Список инструментов тестирования
Методику тестирования и все настройки можно посмотреть здесь.
- Fallout 4 (Bethesda Games Studios/Bethesda Softworks, DirectX 11)
- Rise Of The Tomb Raider (Nixxes Software/Square Enix, DirectX 12)
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- The Witcher 3: Wild Hunt (CD Projekt RED, DirectX 11)
- BattleField 1 (EA Digital Illusions CE/Electronic Arts, DirectX 12)
- Tom Clancy’s The Division (Ubisoft Massive/Ubisoft, DirectX 11)
- Deus Ex: Mankind Divided (Eidos Montreal/Square Enix, DirectX 12)
- Far Cry Primal (Ubisoft/Ubisoft, DirectX 11)
- Hitman (2016) (IO Interactive/Square Enix, DirectX 12)
- Ashes Of The Singularity (Oxide Games,Stardock Entertainment/Stardock Entertainment, DirectX 12)
Результаты тестов: сравнение производительности
- Fallout 4
- Все разрешения на одной странице
- Rise Of The Tomb Raider
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands
- Все разрешения на одной странице
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Все разрешения на одной странице
- BattleField 1
- Все разрешения на одной странице
- Tom Clancy’s The Division
- Все разрешения на одной странице
- Deus Ex: Mankind Divided
- Все разрешения на одной странице
- Far Cry Primal
- Все разрешения на одной странице
- Hitman (2016)
- Все разрешения на одной странице
- Ashes Of The Singularity
- Все разрешения на одной странице
Выводы
|Рейтинг iXBT.com
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг ускорителей iXBT.com демонстрирует нам функциональность видеокарт друг относительно друга и нормирован по самому слабому ускорителю — GeForce GT 740 (то есть сочетание скорости и функций GT 740 приняты за 100%). Рейтинги ведутся по 30 ежемесячно исследуемым нами в рамках i3D-Speed акселераторам (методику рейтингования можно посмотреть здесь). Выбирается группа карт для анализа, куда входят GTX 1080 Ti и его конкуренты. Для расчета рейтингов полезности использованы цены из розничной продажи на период, указанный справа.
|середина сентября 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг iXBT.com
|Рейтинг полез.
|Цена
|01
|Asus Poseidon GTX 1080 Ti с ЖСО, 1700—2070/11500
|2540
|410
|62 000
|02
|Asus Poseidon GTX 1080 Ti (11 ГБ), 1620—2025/11100
|2490
|402
|62 000
|03
|GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000
|2340
|442
|53 000
|04
|RX Vega 64 (Turbo) 8ГБ, 1250—1630/1890
|1950
|394
|49 500
|05
|RX Vega 64 (Balanced) 8ГБ, 1250—1630/1890
|1900
|384
|49 500
|06
|GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000
|1900
|531
|35 800
Комментарий к Рейтингам iXBT.com
Повышеные частоты работы подняли производительность ускорителя Asus в среднем на 6,4%, и он ожидаемо занял первое место в рейтинге. В высоких разрешениях (где нет ограничений системных ресурсов) прирост производительности составил почти 7,2%. При использовании ЖСО мы смогли получить (при ручном разгоне) прирост производительности почти на 9%. Очевидно, что на сегодня это один из самых мощных видеоускорителей игрового класса (вполне возможно, что и самый быстрый, учитывая оверклокерский потенциал при использовании ЖСО).
|Рейтинг полезности
|Пояснение
|Дата взятия цен из розничной продажи для формирования Рейтингов полезности
|Рейтинг полезности тех же карт получается, если показатели предыдущего рейтинга разделить на цены соответствующих ускорителей
|середина сентября 2017 г.
|№
|Название ускорителя
|Рейтинг полез.
|Рейтинг iXBT.com
|Цена
|10
|GTX 1080 8 ГБ, 1607—1885/10000
|531
|1900
|35 800
|19
|GTX 1080 Ti 11 ГБ, 1480—1885/11000
|442
|2340
|53 000
|24
|Asus Poseidon GTX 1080 Ti с ЖСО, 1700—2070/11500
|410
|2540
|62 000
|25
|Asus Poseidon GTX 1080 Ti, 1620—2025/11100
|402
|2490
|62 000
|26
|RX Vega 64 (Turbo) 8ГБ, 1250—1630/1890
|394
|1950
|49 500
|27
|RX Vega 64 (Balanced) 8ГБ, 1250—1630/1890
|384
|1900
|49 500
Комментарий к Рейтингам полезности
Мы уже не раз замечали, что топовые продукты всегда сильно и непропорционально дороже моделей уровнем пониже. Немудрено, что GTX 1080 в нашем сравнении смотрится выгоднее. Однако энтузиаст, желающий приобрести самый быстрый акселератор 3D-графики, которому даются все современные игры даже в сверхвысоких разрешениях, купит именно GTX 1080 Ti, особенно с учетом досрочности таких вложений (11 ГБ памяти хватит на много игр вперед, даже самых требовательных, плюс есть существенный запас для очень высоких разрешений).
Что касается конкретного продукта Asus, то его стоимость на момент написания материала была выше, чем у среднестатистического GTX 1080 Ti, что вполне логично с учетом возможностей этой карты. Однако наши рейтинги не учитывают дополнительную функциональность (оверклокерский потенциал и возможность подключения карты к жидкостному контуру системы охлаждения ПК), поэтому проигрыш в рейтинге полезности в данном случае не является серьезным недостатком ускорителя.
Asus Poseidon Platinum GeForce GTX 1080 Ti (11 ГБ) на момент написания материала — один из лучших (возможно, даже лучший) вариантов топового однопроцессорного ускорителя,
демонстрирующий при использовании штатной воздушной СО производительность в среднем на 6%-7% выше, чем референсный GTX 1080 Ti. Карта имеет красивую подсветку на кулере для
любителей моддинга, а также отлично подойдет любителям разгона, позволяя гибко и максимально эффективно регулировать частоты и напряжения. Штатная воздушная система охлаждения
достаточно шумная, но карта предусматривает возможность монтажа ЖСО, что заодно должно повысить и без того неплохой разгонный потенциал. GTX 1080 Ti является на сегодня самым быстрым
ускорителем, его штатной производительности более чем хватает для всех современных игр даже в разрешении 4K, так что карта Asus полностью готова для работы с устройствами VR.
Окончательное решение традиционно остается за нашими читателями (смотрите на цены ниже, они постоянно меняются!).
награду получила карта:
- Asus Poseidon Platinum GeForce GTX 1080 Ti 11 ГБ 352-битной GDDR5X
|Средняя текущая цена (количество предложений) в московской рознице:
|Рассматриваемые карты
|Конкуренты
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 53000 руб. (на 08.09.17)
|GTX 1080 8 ГБ — 35800 руб. (на 08.09.17)
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 53000 руб. (на 08.09.17)
|R9 Fury X 4 ГБ — 28 700 (на 03.08.17)
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 53000 руб. (на 08.09.17)
|GTX Titan X (Pascal) — 90 000 (на 22.06.17)
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 53000 руб. (на 08.09.17)
|GTX 980 Ti 6 ГБ — 32 000 (на 22.06.17)
|Asus Poseidon Platinum GeForce GTX 1080 Ti (11 ГБ) — T-1729164807
|GTX 1080 Ti 11 ГБ — 53000 руб. (на 08.09.17)
и лично Евгения Бычкова
за предоставленную на тестирование видеокарту
|
Блок питания Seasonic Prime 1000 W Titanium для
тестового стенда предоставлен
компанией Seasonic
|
Модули памяти AMD Radeon R9 8 ГБ UDIMM 3200 МГц для
тестового стенда предоставлены
компанией AMD
|
Системная плата Asus ROG Crosshair VI Hero для
тестового стенда предоставлена
компанией AMD
|
CPU Cooler Antec Kuhler H2O 920 для
тестового стенда предоставлен
компанией AMD
|
Монитор Dell UltraSharp U3011 для
тестовых стендов предоставлен
компанией Юлмарт
|
Корпус Corsair Obsidian 800D Full Tower для
тестового стенда предоставлен
компанией Corsair
|
Жесткий диск Seagate Barracuda 7200.14 3 ТБ для
тестового стенда предоставлен
компанией Seagate
|Дополнительно
|