Обзор операционной системы iOS 11 Какие возможности появились у пользователей iPad и iPhone?

По давно заведенной традиции, вместе с выпуском новых поколений смартфонов iPhone компания Apple выпускает и новую версию операционной системы iOS. Очередная — 11-я — iOS стала, пожалуй, самым крупным обновлением внешнего вида операционной системы с момента отказа от скевоморфизма в iOS 7. Но помимо визуальных новшеств здесь есть немало интересного и с точки зрения функциональности. Давайте познакомимся с iOS 11 и оценим основные нововведения! Прежде всего, стоит отметить, что самые важные новшества касаются именно планшетов, а не смартфонов. На это указывает и рекламный слоган: «Большой шаг для iPhone. Гигантский скачок для iPad». Но некоторые из новых возможностей доступны и там, и там. С них мы и начнем. Приложение «Файлы» Один из самых частых упреков в адрес iOS — отсутствие менеджера файлов. Apple упорно не дает возможность работать с файлами на устройстве так же, как мы работаем с ними на компьютере, то есть сортировать по папкам, переносить из одной папки в другую и т. п. На первый взгляд, новое приложение «Файлы», наделавшее после анонса iOS 11 столько шуму, меняет эту парадигму. Внешне это действительно файловый менеджер, явно перекликающийся по дизайну с Finder в macOS. Мы видим, что файлам и папкам можно присваивать цветовые теги, как это сделано в macOS (правда, присваиваются они очень неудобно и неинтуитивно); мы видим, что файлами можно делиться, посылая их по мэйлу или передавая иными способами, типичными для iOS. Их можно даже перемещать в папки. Но обратите внимание: здесь нет доступа к файлам в самом iPad — только в облачных сервисах! В данном случае подключены Dropbox и iCloud Drive, на сайте Apple мы можем увидеть в скриншотах Box, Microsoft OneDrive, Google Drive... Правда, там же есть On My iPad, но найти этот пункт на нашем планшете нам не удалось. Возможно, это появится в финальной версии iOS 11, но пока приложение «Файлы» представляет собой, скорее, единый хаб для управления содержимым облачных сервисов. Отметим, что все сказанное справедливо и для iPhone. И в iPhone, и в iPad у вас после обновления автоматически появляется среди приложений иконка «Файлы». Пункт управления Существенно изменился Пункт управления — полупрозрачный экран, открываемый жестом снизу экрана. Теперь вы можете изменить набор виджетов и их расположение. Все это делается через Настройки / Пункт управления. В случае с iPad это менее полезно, а вот для iPhone такая возможность — настоящая находка. На скриншотах ниже видно, что были добавлены иконки диктофона и заметок, но убран таймер. Из других полезных новшеств, доступных и на iPhone, и на iPad — лента уведомлений, доступная прямо с экрана блокировки. А только на iPhone — новый автомобильный режим. Когда смартфон в этом режиме, уведомления не поступают, а при попытке связаться с абонентом приходит сообщение о том, что человек за рулем. Интересно, что этот режим можно активировать как вручную, так и автоматически — если смартфон определит, что человек находится в движении. Правда, в таком случае он будет включаться и в автобусе, например, или в такси. Так что есть третий, оптимальный вариант: автоматическая активация при подключении к Bluetooth автомобиля. Обновленный интерфейс App Store Одно из самых спорных нововведений — интерфейс магазина приложений App Store. Apple его радикально переделала (как для iPhone, так и для iPad), и, честно говоря, мы не можем сказать, что стало лучше. Он получился менее информативным (с точки зрения количества информации на единицу площади экрана) и более крикливым. В новом App Store акцент смещен именно на выбор редакторов магазина. На первом плане — крупные карточки, каждая из которых посвящена одному приложению. Понятно, что с точки зрения удобства пользователя это сомнительное нововведение. С другой стороны, если вы хотите быстро понять, что же представляют собой рекомендованные приложения, то, возможно, такой интерфейс вполне можно назвать информативным. Стикеры из приложений в «Сообщениях» Еще из интересного и потенциально полезного, однако далеко не столь необходимого, как это представляется — появление в «Сообщениях» удобного доступа к стикерам из сторонних приложений. Теперь внизу окна «Сообщений» есть панель с иконками приложений, в которых доступны стикеры. Причем вы можете как установить какие-то наборы в App Store, и они станут доступны здесь, так и воспользоваться теми стикерами, что есть в уже установленных ранее приложениях. В частности, на скриншотах видно, что стикеры есть у Lara Croft 2, Solar Walk 2 и даже приложения для ценителей живописи Artsy. Это значит, что диапазон стикеров и удобство их использования существенно возрастают. Но... часто ли мы пользуется именно «Сообщениями»? В нашем случае общение обычно происходит в Telegram, Viber, Whatsapp и даже Facebook Messenger, а не в «Сообщениях». Туда мы обращаемся, как правило, для написания SMS, но именно в случае с SMS стикеры не будут работать. Новый интерфейс iPad Как мы уже отмечали, главные изменения коснулись интерфейса планшетов. Теперь внизу экрана есть док, очень похожий на тот, к которому мы привыкли в macOS. Причем в правой его части автоматически появляются наиболее часто запускаемые приложения, а в левую вы, как и раньше, можете добавлять приложения самостоятельно. Принципиальное новшество — в том, что док теперь можно открывать, находясь внутри любого приложения. Для этого достаточно выполнить жест взмахивания пальцем с нижней границы экрана. Если выполнить то же действие, находясь на главном экране, а не в приложении, то мы увидим миниатюры открытых окон, наподобие маковского Spaces. Помимо этого, в iOS 11 для iPad компания Apple расширяет возможности многозадачности. В режиме Split View дополнительное приложение можно открыть прямо из дока, и оно появится на одном экране вместе с ранее открытым. Еще одно новшество интерфейса — переход между приложениями при нажатии боковой продолговатой кнопки. Теперь миниатюры окон выстроены в вертикальный ряд, причем для навигации по ним можно использовать как экран, так и колесико. Прочие полезные изменения В «Заметках» появилась опция «Сканирование документов». В теории она выглядит очень круто: вы можете сфотографировать документ, а картинка автоматически будет улучшена таким образом, как будто это хороший скан. На практике работает пока не очень. Во-первых, сама опция запрятана глубоко. Надо создать новую заметку, найти плюсик в нижнем правом углу, нажать на него и выбрать пункт «Отсканировать документы». Во-вторых, результат получается все-таки не настолько хорошим, как это требуется для полноценного использования опции. Например, извечную проблему фотографирования — свет, падающий сверху и создающий ненужные тени — эта функция решает лишь отчасти. Ниже видно, что при фотографировании документа картинка хоть и была выровнена, а тень частично убрана, но все-таки остались темные пятна, которые делают невозможным серьезную работу с этим документом. Казалось бы, почему программа не может понять, что пятно внизу — это явно что-то лишнее? Не может быть на документах такого! Но — увы. Впрочем, это определенно движение в правильном направлении, так что будем надеяться, что в обновлениях iOS ситуация улучшится. В дополнение к вышесказанному стоит описать новые возможности работы со стилусом Apple Pencil (понятно, что это касается только iPad Pro). Теперь можно рисовать в заметках и письмах, причем текст будет автоматически «обтекать» рисунок. Кроме того, создавать рукописную заметку можно прямо на экране блокировки (она будет сохранена в «Заметках»). Плюс ко всему, улучшена работа со стилусом в PDF-документах и скриншотах — рисовать можно в любой момент, и изменения будут автоматически сохранены. Выводы В этом обзоре мы рассказали далеко не все об iOS 11. В новой версии операционной системы есть множество мелких изменений, которые могут быть любопытны сами по себе, но вряд ли они имеют решающее значение. Впрочем, и крупных новшеств, описанных в статье, здесь немало. Другое дело, что ощущения каких-то принципиально новых открывшихся возможностей после обновления до iOS 11 у нас нет. Пожалуй, удобна лента уведомлений на экране блокировки и возможность кастомизации Пункта управлений. В остальном — вроде все и неплохо, но если попользоваться iOS 11, а потом вернуться на iOS 10, ощущения дискомфорта нет. Так, например, расширение возможностей работы со стилусом — направление совершенно верное, но много ли пользователей постоянно таскают Apple Pencil с собой? Да, наверное, тем, кто действительно привык работать с Apple Pencil, новые функции понравятся, однако таких — меньшинство. Появление «Файлов» — и вовсе сомнительно в том виде, в котором это реализовано сейчас. Полноценным менеджером файлов это не является. Строго говоря, это агрегатор облачных сервисов, не более. Раньше почти все то же самое можно было сделать просто с помощью отдельных приложений Dropbox, Google Drive и пр. Другое дело, что направление мысли — абсолютно верное. Да, работу с файлами надо усовершенствовать. Да, функция сканирования документов действительно может быть очень полезной, если ее дотянуть до требуемого уровня. Что однозначно удобно и хорошо, так это кастомизированный Центр управления на iPhone и обновленный док в iPad. Впрочем, у вас может быть иное мнение и впечатление. Расскажите в комментариях, какое новшество iOS 11 вам понравилось больше всего!

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