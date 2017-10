Смартфон Apple iPhone 8

Не утихают споры вокруг iPhone 8 и iPhone 8 Plus — новых версий смартфона компании Apple. До выхода iPhone X они получили статус флагманов. Причем из двух новинок, пожалуй, более интересной оказывается именно iPhone 8 — именно потому, что iPhone X с диагональю дисплея 5,8″ явно отодвинет iPhone 8 Plus на второй план, а вот iPhone 8 даже после выхода iPhone X останется актуален как компактная модель. Так что давайте детально разберемся в плюсах и минусах iPhone 8 и сравним его с непосредственным предшественником. Вообще идея выпустить сначала два флагмана, а затем, всего чуть более чем через месяц, еще более крутой флагман, кажется спорной. Ведь новые iPhone покупают в первую очередь энтузиасты, те, кто хотят получить самые современные технологии, самый модный дизайн; те, кто любят чувствовать себя на пике прогресса. Но именно для них более интересна модель iPhone X. А тем, кто подходит к выбору аппарата более рационально, заведомо не интересны новейшие iPhone, поскольку не сильно уступающие им по пользовательским качествам модели предыдущего поколения можно купить куда дешевле. Впрочем, именно модели iPhone 8 это касается в меньшей степени, чем iPhone 8 Plus, поскольку «восьмерка» по крайней мере в течение года будет самой продвинутой компактной моделью в линейке смартфонов Apple, и тем, кто хочет получить максимально продвинутые характеристики, но при этом предпочитает небольшие аппараты, стоит обратить внимание именно на iPhone 8. Взглянем на спецификации устройства. Технические характеристики Apple iPhone 8 SoC Apple A11 Bionic (6 ядер, 2 из которых высокопроизводительные и работают на частоте 2,1 ГГц, а 4 — энергоэффективные)

GPU Apple A11 Bionic

Сопроцессор движения Apple M11, включающий барометр, акселерометр, гироскоп и компас

RAM 2 ГБ

Флэш-память 64/256 ГБ

Поддержка карт памяти отсутствует

Операционная система iOS 11

Сенсорный дисплей IPS, 4,7″, 1334×750 (326 ppi), емкостной, мультитач, поддержка технологий 3D Touch и отклика Taptic Engine

Камеры: фронтальная (7 Мп, видео 1080р 30 к/с, 720р 240 к/с) и тыльная (12 Мп, съемка видео 4К 60 к/с и Full HD 240 к/с)

Wi-Fi 802.11b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц; поддержка MIMO)

Сотовая связь: UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц), LTE Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, поддержка LTE Advanced

Bluetooth 5.0 A2DP LE

Сканер отпечатков пальцев Touch ID третьей версии

NFC (только для Apple Pay)

Поддержка беспроводной зарядки стандарта Qi

Универсальный разъем Lightning

Литий-полимерный аккумулятор 1821 мА·ч, несъемный

GPS/A-GPS, Глонасс, Galileo и QZSS

Габариты 138×67×7,3 мм

Масса 148 г Для наглядности сопоставим характеристики новинки с iPhone 8 Plus и iPhone 7. Apple iPhone 8 Apple iPhone 8 Plus Apple iPhone 7 Экран 4,7″, IPS, 1334×750, 326 ppi 5,5″, IPS, 1920×1080, 401 ppi 4,7″, IPS, 1334×750, 326 ppi SoC (процессор) Apple A11 Bionic (6 ядер, 2+4) Apple A11 Bionic (6 ядер, 2+4) Apple A10 Fusion (4 ядра, 2/2) Флэш-память 64/256 ГБ 64/256 ГБ 32/128/256 ГБ Разъемы универсальный разъем Lightning универсальный разъем Lightning универсальный разъем Lightning Поддержка карт памяти нет нет нет Оперативная память 2 ГБ 3 ГБ 2 ГБ Камеры основная (12 Мп; видео 4K 60 к/с) и фронтальная (7 Мп; съемка и передача видео Full HD) основная (12 Мп; видео 4K 60 к/с) с двумя объективами и фронтальная (7 Мп; съемка и передача видео Full HD) основная (12 Мп; видео 4K) и фронтальная (7 Мп; съемка и передача видео Full HD) Датчики идентификации пользователя сканер отпечатков пальцев сканер отпечатков пальцев сканер отпечатков пальцев Защита корпуса IP67 (защита от воды и пыли) IP67 (защита от воды и пыли) IP67 (защита от воды и пыли) Емкость батареи (мА·ч) 1821 2675 1960 Беспроводная зарядка есть, стандарт Qi есть, стандарт Qi нет Операционная система Apple iOS 11 Apple iOS 11 Apple iOS 10 (доступно обновление до iOS 11) Габариты (мм)* 138×67×7,3 158×78×7,5 138×67×7,1 Масса (г)** 148 202 138 Средняя цена (за версию с минимумом флэш-памяти) T-1732171388 T-1732171530 T-14206636 Розничные предложения iPhone 8 (64 ГБ) L-1732171388-10 Розничные предложения iPhone 8 (256 ГБ) L-1732187073-10 * по информации производителя

** наше измерение

Отличия, судя по таблице, относительно небольшие. Во-первых, у обоих смартфонов последнего поколения новая SoC и беспроводная зарядка (в дополнение к обычной), во-вторых, варианты объема флэш-памяти 32 и 128 ГБ уступили место варианту с 64 ГБ (максимальный вариант 256 ГБ остался неизменным). Кроме того, можно отметить появление режима съемки 4К 60 к/с. Однако многие аппаратно-программные усовершенствования камеры в наш стандартный список характеристик не попали, да и если уж говорить о них, то тестируя аппараты на практике. К этому мы и перейдем. Упаковка и комплектация Дизайн коробки iPhone 8 аналогичен предыдущей модели, разве что тень на изображении смартфона призвана подчеркнуть главную фишку дизайна: тыльную поверхность из стекла. Внутри — тоже ничего нового: наушники EarPods с разъемом Lightning, переходник с Lightning на миниджек, листовки, зарядное устройство (5 В 1 А), кабель Lightning, наклейки и ключик для извлечения колыбельки SIM-карты. Дизайн Насколько же сам iPhone изменился внешне? Надо признать, что минимально. Если смотреть на смартфон спереди, то вообще не видно, что это не iPhone 7. Главное новшество, как уже было отмечено, это задняя крышка из стекла. Как мы помним, последней версией iPhone со стеклянной задней крышкой был iPhone 4S (а перед ним — iPhone 4). И до сих пор многие пользователи ностальгируют по этому решению. Теперь же у iPhone опять стеклянная тыльная поверхность, и это красиво, признаем. При этом нельзя сказать, что аппарат стал более скользким, он вполне комфортно удерживается в руке. Да и вообще производит приятное впечатление. И важный момент: благодаря стеклянной крышке смартфон теперь поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi. Собственная беспроводная зарядка Apple AirPower будет доступна только в следующем году, но никто не мешает купить зарядку стороннего производителя (цены на них начинаются примерно от 1000 рублей в крупных сетевых магазинах). Возвращаясь к вопросу изменения внешнего вида, приходится признать, что, увы, стеклянной поверхности недостаточно для ощущения нового iPhone как чего-то действительно передового. Да, красивый смартфон. Но, во-первых, стоит надеть чехол — и все это великолепие скрывается, а во-вторых, поразить стеклянной тыловой поверхностью в 2017 году вряд ли можно. А все остальное мы видели уже в iPhone 7. Расположение разъемов, кнопок, камеры, вспышки и прочих элементов не изменилось по сравнению с iPhone 7. Единственная новая деталь, помимо стеклянной тыловой поверхности — зеркальное яблочко. Тоже, надо признать, выглядит эффектно. Но, опять-таки, назвать это серьезным новшеством язык не поворачивается. Впрочем, одно серьезное изменение дизайна все-таки есть, причем оно относится не к визуальной стороне, а к звуковой: речь идет о переработанных динамиках. Apple сообщает, что динамики стали на 25% громче. Сложно сказать, верная ли это цифра, но действительно, даже в сравнении с iPhone 7 Plus увеличение громкости при воспроизведении музыки через динамики смартфона чувствуется. Но важнее даже не громкость как таковая, а улучшенное качество звука. Для сравнения мы запустили на iPhone 8 и iPhone 7 Plus композицию The Spoils группы Massive Attack. Она сложна для смартфона по двум причинам: во-первых, из-за глубокого басового бита, во-вторых, из-за яркого женского вокала. На iPhone 7 Plus эту композицию слушать на максимальной громкости просто неприятно: шумы, хрипение, искажение звука такие сильные, что удовольствия это доставить не может. Причем искажается не только бит, но и голос. Тогда как на iPhone 8 голос звучит уже куда чище, а бас хотя не становится насыщеннее, но все-таки не тонет в шумах. Понятно, что пример с композицией Massive Attack радикальный: все-таки даже на iPhone 8 подобные треки звучат недостаточно хорошо, чтобы получать удовольствие. Но, по крайней мере, это уже не так плохо, как раньше, и сам факт прогресса в этом направлении очень радует. iPhone 8 вполне можно использовать для воспроизведения аудиокниг, какой-то негромкой фоновой музыки и, конечно, громкой связи, и с этим он справится куда лучше своего предшественника. Резюмируя наши впечатления от дизайна iPhone 8, скажем, что самое интересное здесь — это даже не стеклянная крышка и беспроводная зарядка (право, в лагере Android-смартфонов эти особенности встречаются на каждом шагу уже несколько лет), а существенно улучшившийся динамик, не повлиявший при этом на габариты и прочие качества дизайна. Кстати, тот факт, что iPhone 8 имеет практически те же габариты, что и предшественник, и аналогичное расположение всех элементов — большой плюс для любителей чехлов. Их можно не покупать заново, если раньше у вас был iPhone 7. Но, с другой стороны, это минус для любителей невзначай продемонстрировать новый смартфон. В чехле iPhone 8 вовсе невозможно будет отличить от iPhone 7 даже очень хорошо разбирающимся людям, а без чехла отличие заключается только в стеклянной тыльной поверхности и зеркальном яблочке. Экран Параметры экрана iPhone 8 не отличаются от таковых у iPhone 6s и iPhone 7: диагональ 4,7 дюйма, IPS-матрица разрешением 1134×750. По современным меркам — средние параметры. Однако, в экране iPhone 8 производитель реализовал немало интересных технологий, о которых будет подробнее рассказано в комментарии редактора разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексея Кудрявцева. Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Apple iPhone 8, далее их можно различать по размеру): Экран у Apple iPhone 8 немного темнее (яркость по фотографиям 105 против 112 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Apple iPhone 8 очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (эффективное, примерно как у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла. При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 540 кд/м², минимальное — 2,5 кд/м². Максимальная яркость очень высокая, и, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения будет на хорошем уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится над прорезью фронтального громкоговорителя). Отметим, что исключительно для удобство пользователя, отключение и включение этой функции запрятано глубоко в настройки смартфона. Видимо, тем самым в Apple хотят по возможности держать автоматическую регулировку включенной, с целью продления времени автономной работы. В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости — им пользователь выставляет желаемый уровень яркости для текущих условий. Если ничего не менять, то в полной темноте яркость понижается до 3,2 кд/м² (очень темно), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) яркость экрана устанавливается на 100-125 кд/м² (приемлемо), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) поднимается до 610 кд/м² (даже выше, чем при ручной регулировке). Результат нас не совсем устроил, поэтому в темноте мы чуть подвинули ползунок яркости вправо, и для трех указанных выше условий получили 12, 105 и 610 кд/м² (идеально). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно, и есть возможность отрегулировать характер изменения яркости под требования пользователя. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана. В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей: Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике. Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Apple iPhone 8 и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м² (по белому полю во весь экран), а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К. Перпендикулярно к экранам белое поле: Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля. И тестовая картинка: Цветовой баланс немного различается, насыщенность цветов в норме. Напомним, что фотография не может служить надежным источником сведений о качестве цветопередачи и приводится только для условной наглядной иллюстрации. В данном случае, видимо из-за особенностей спектра излучения экрана, цветовой баланс и яркость цветов на фотографиях экрана Apple iPhone 8 несколько отличается от того, что видно глазом и определяется спектрофотометром. Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана: Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов и контраст остался на высоком уровне. И белое поле: Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 4 раза, исходя из разницы в выдержке), но в случае Apple iPhone 8 падение яркости меньше. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется в средней степени и приобретает фиолетовый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении примерно одинаковая!): И под другим углом: При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля средняя: Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1380:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 24 мс (13 мс вкл. + 11 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 37 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,12, что чуть-чуть ниже стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости: Цветовой охват равен sRGB: Смотрим на спектры: Такие спектры встречаются в топовых мобильных устройствах Sony и других производителей. По всей видимости, в этом экране используются светодиоды с синим излучателем и зеленым и красным люминофором (обычно — синий излучатель и желтый люминофор), что в сочетании со специальными светофильтрами матрицы позволяет получить широкий цветовой охват. Да, и в красном люминофоре, видимо, используются так называемые квантовые точки. Для потребительского устройства широкий цветовой охват является никак не достоинством, а существенным недостатком, так как в итоге цвета изображений — рисунков, фотографий и фильмов, — ориентированных на пространство sRGB (а таких подавляющее большинство), имеют неестественную насыщенность. Особенно это заметно на узнаваемых оттенках, например на оттенках кожи. Однако в данном случае цветовой охват аккуратно корректируется до границ sRGB. В итоге визуально цвета имеют естественную насыщенность. Это относится к тем изображениям, в которых прописан профиль sRGB или не прописано вообще никакого профиля. Однако родным для современных топовых устройств Apple является цветовое пространство Display P3 с немного более насыщенными зеленым и красным цветами. Пространство Display P3 основано на SMPTE DCI-P3, но имеет точку белого D65 и гамма-кривую с показателем примерно 2,2. Кроме того, производитель заявляет, что начиная с iOS 9.3 на системном уровне поддерживается управление цветом, это облегчает приложениям под iOS задачу правильно выводить на экран изображения с прописанным цветовым профилем. Действительно, дополнив тестовые изображения (файлы JPG и PNG) профилем Display P3, мы получили цветовой охват шире sRGB (вывод в Safari): Отметим, что координаты первичных цветов практически в точности совпали с теми, что прописаны для стандарта DCI-P3. Смотрим на спектры в случае тестовых изображений с профилем Display P3: Видно, что в этом случае никакого перекрестного подмешивания компонент не происходит, то есть это цветовое пространство является родным для экрана Apple iPhone 8. Баланс оттенков на шкале серого хороший, так как цветовая температура близка к стандартным 6500 К, а отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) меньше 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. Характер изменения величин от оттенка к оттенку косвенно показывает, что используется программная коррекция цветопередачи. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.) В этом устройстве Apple есть функция Night Shift, которая ночью делает картинку теплее (насколько теплее — указывает пользователь). Описание того, почему такая коррекция может быть полезной, приведено в статье про iPad Pro 9,7. В любом случае, при развлечении с планшетом или смартфоном на ночь глядя лучше снизить яркость экрана до минимального, но еще комфортного уровня, а уж затем для успокоения собственной паранойи желтить экран настройкой Night Shift. Присутствует функция True Tone, которая, если ее включить, подстраивает цветовой баланс под условия окружающей среды. К примеру, мы ее активировали и поместили смартфон под светодиодные светильники с холодным белым светом, получили в итоге значения 6,0 для ΔE и 7100 К для цветовой температуры. Под галогеновой лампой накаливания (теплый свет) — 3,7 и 6260 К, то есть цветовая температура стала ниже. Функция работает так, как и ожидалось. Отметим, что сейчас сложившимся стандартом является калибровка устройств отображения к точке белого в 6500 К, но в принципе, коррекция под цветовую температуру внешнего света может принести пользу, если хочется добиться лучшего соответствия изображения на экране с тем, что видно на бумаге (или на любом носителе, на котором цвета формируются за счет отражения падающего света) в текущих условиях. Подведем итоги. Экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, хорошую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана, высокий контраст, а также поддержку цветового охвата sRGB (при участии ОС) и хороший цветовой баланс. Значимых недостатков нет. На текущий момент это, пожалуй, один из лучших дисплеев среди всех смартфонов. Производительность iPhone 8 и iPhone 8 Plus работают на новой SoC Apple A11 Bionic. Это 64-битная SoC, включающая 6 ядер, из которых два — высокопроизводительные, а четыре других — энергоэффективные. Причем при максимальной нагрузке все шесть ядер могут работать одновременно, чего не было раньше. Давайте посмотрим, как это сказалось на производительности в бенчмарках! Начнем с браузерных тестов: SunSpider 1.0.2, Octane Benchmark, Kraken Benchmark и JetStream. Использовался браузер Safari. В случае с iPhone 7 тестирование проводилось год назад на iOS 10. Если обновить модель до iOS 11, результаты могут быть немного иными, но не сильно. Apple iPhone 8

(Apple A11) Apple iPhone 7

(Apple A10) SunSpider 1.0.2

(меньше — лучше) 151,1 мс 220,1 мс Octane 2.0

(больше — лучше) 35170 баллов 26463 балла Kraken Benchmark 1.1

(меньше — лучше) 714,9 мс 1093 мс JetStream

(больше — лучше) 224,43 балла 165,9 балла Итак, налицо существенное (примерно в полтора раза) превосходство iPhone 8 над iPhone 7. На практике это будет проявляться в более комфортном веб-серфинге. Но в данном случае нам важно это и как демонстрация возможностей нового CPU. Теперь посмотрим, как iPhone 8 выступит в комплексном бенчмарке AnTuTu и Geekbench 4, который измеряет производительность CPU. Apple iPhone 8

(Apple A11) Apple iPhone 7

(Apple A10) AnTuTu

(больше — лучше) 211416 баллов 149380 баллов Geekbench 4 Single-Core Score

(больше — лучше) 4266 баллов 3463 баллов Geekbench 4 Multi-Core Score

(больше — лучше) 10299 баллов 5604 баллов И здесь мы видим еще более наглядное подтверждение превосходства нового процессора: особенно выразительна картина в многоядерном подтесте Geekbench. Видимо, это как раз результат одновременной работы всех ядер. Последняя группа бенчмарков посвящена тестированию производительности GPU. Мы использовали 3DMark и GFXBench Metal. Напомним, что тесты вне экрана — это вывод на экран картинки в 1080р вне зависимости от реального разрешения экрана. А тесты Onscreen — это вывод картинки в том разрешении, которое соответствует разрешению экрана устройства. То есть тесты Offscreen показательны с точки зрения абстрактной производительности SoC, а Onscreen-тесты — с точки зрения комфортности игры на конкретном устройстве. Apple iPhone 8

(Apple A11) Apple iPhone 7

(Apple A10) Apple iPhone 7 Plus

(Apple A10) GFXBenchmark Manhattan 3.3.1 (1440р) 22,2 fps 22,7 fps 24,2 fps GFXBenchmark Manhattan 3.1 75,9 fps 59,4 fps 43,0 fps GFXBenchmark Manhattan 3.1 (Вне экрана) 36,9 fps 38,8 fps 41,0 fps GFXBenchmark Manhattan 94,9 fps 59,8 fps 57,6 fps GFXBenchmark Manhattan (1080p Вне экрана) 47,5 fps 58,3 fps 56,0 fps Результаты получились очень странные. Потому мы решили добавить к сравнению еще iPhone 7 Plus, причем с установленной iOS 11. Но и это не позволило определить причину такого расклада. Мы видим, что в некоторых подтестах iPhone 8 не только не превосходит предшественников, но уступает им (пусть и незначительно). В иных же, действительно, отрыв новинки несомненный. Следующий тест: 3DMark (режимы Ice Storm Unlimited и Sling Shot). Apple iPhone 8

(Apple A11) Apple iPhone 7

(Apple A10) 3DMark (режим Ice Storm Unlimited) 65001 балла 36796 баллов 3DMark (режим Sling Shot) 3790 балла 2439 баллов Здесь уже результаты куда более логичные: в режиме Ice Storm Unlimited превосходство iPhone 8 над предшественником — почти в два раза, а в режиме Sling Shot — на треть. Apple iPhone 8

(Apple A11) Apple iPhone 7 Plus

(Apple A10) Basemark Metal 1793 балла 1310 балла И последний тест — Basemark Metal. К сожалению, мы не тестировали в нем iPhone 7, поэтому чтобы провести хотя бы какое-то сравнение, мы запустили его не только на «восьмерке», но и на iPhone 7 Plus. И получилось, что по баллам iPhone 8 уверенно обогнал iPhone 7 Plus, причем отрыв в первой сцене по fps оказался огромным: у iPhone 7 Plus это значение колебалось в районе 30 к/с, а у iPhone 8 оно держалось на уровне 60 к/с. В общем, можно признать, что iPhone 8 действительно существенно быстрее предшественников, причем как по части CPU, так и в операциях, задействующих GPU. Нельзя сказать, что это какой-то прорыв, но в общем это такой прирост, какой и должен быть от поколения к поколению. Кстати, отметим, что во время тестов iPhone 8 нагревался несколько меньше, чем iPhone 7 Plus. Впрочем, о нагреве мы поговорим далее. Операционная система Apple iPhone 8 работает под управлением iOS 11. Подробный обзор новой операционной системы вы можете прочитать в отдельной статье. Камеры В iPhone 8, как и у предшественника, нет второй тыловой камеры, и это главное отличие компактной модели от более крупного собрата. Но в остальном они идентичны. Давайте оценим камеру в действии. Ниже — примеры снимков на тыловую камеру iPhone 8 с комментариями нашего эксперта Антона Соловьева. Неплохая резкость на дальних планах. Камера неплохо отрабатывает тени. Номера машин различимы. Хорошая детализация на дальнем плане. Шарпинг на проводах почти не заметен. Неплохая резкость по полю и по планам. Детализация хорошая, но в тенях изображение заметно шумит. Макросъемка удается камере хорошо. С бытовой съемкой в не самых благоприятных условиях камера справляется хорошо. Но отличия с прошлым поколением найти сложно, поэтому перейдем к лабораторному тесту, чтобы протестировать камеру по нашей методике. Освещение ≈ 3200 люкс. Освещение ≈ 1400 люкс. Освещение ≈ 130 люкс. Освещение ≈ 130 люкс + вспышка. Освещение ≈ 130 люкс + вспышка.

Наш стандартный тест не показал существенного роста максимального разрешения сенсора по сравнению с прошлыми поколениями. Однако, теперь камера значительно меньше деталей теряет в шумах при недостаточном освещении, что вполне можно назвать новым прорывом. Таким образом, при хорошем свете заметной разницы с тем же iPhone 7 не будет, зато при ухудшении освещения она сразу почувствуется. И даже вспышка здесь работает весьма эффективно: она не очень хорошо отрабатывает углы, но в центре кадра не дает разрешению упасть. Со всем остальным камера справляется хорошо, как и раньше: здесь неплохая детализация по полю кадра и по планам, умеренные шумы в тенях, не очень агрессивная программная обработка. В итоге, хорошую фотокамеру она, конечно, не заменит, в чем нас упорно пытается убедить производитель, но станет отличным инструментом для документальной и художественной съемки рядовых сюжетов. Автономная работа и нагрев Несмотря на небольшое снижение емкости батарей, Apple сохранила у iPhone 8 продолжительность автономной работы, аналогичную предыдущему поколению. В реальном повседневном использовании это примерно сутки. Что касается тестов, то, к сожалению, в App Store больше не представлен Epic Citadel, который мы использовали для этих целей прежде, поэтому мы перешли на новый бенчмарк — точнее, подтест бенчмарка, который мы давно используем для тестов производительности: GFX Benchmark Metal. Режим Manhattan 3.1 — самый сильно нагружающий GPU, следовательно, этот результат демонстрирует, сколько времени смартфон проработает на самых современных 3D-играх. Тип нагрузки Продолжительность работы Режим 3D-игр (GFX Benchmark Metal, тест батареи Manhattan 3.1) 2 часа 10 минут Офлайн-воспроизведение HD-фильма из iTunes Store 18 часов 15 минут Воспроизведение видео из YouTube 6 часов 55 минут Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после двух запусков подряд (примерно 10 минут работы) теста Basemark Metal: Нагрев сильно локализован в верхней правой части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 43 градуса (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса). У Apple iPhone 7 нагрев в этом тесте примерно такой же. Выводы iPhone 8 не стал революцией. Этого, впрочем, от него никто и не ожидал. Это просто очень хороший компактный смартфон, с отличной камерой, высочайшей производительностью, великолепным экраном и симпатичным дизайном. Конечно, в сравнении с будущим iPhone X он не производит особого впечатления, да и какого-то радикального шага вперед по сравнению с iPhone 7 здесь нет. Однако если мы абстрагируемся от сравнений и посмотрим на новинку просто как на пример компактного смартфона, то увидим, что критиковать его практически не за что. Появление стеклянной задней крышки и поддержка беспроводной зарядки — приятные новшества. Да, в 2017 году они не поражают воображение, но можно только порадоваться, что теперь они доступны и в актуальных моделях Apple. Из менее очевидного, но не менее ценного и полезного — улучшение качества звука из динамиков. Собственно говоря, подобных вроде бы мелочей здесь много, и хотя по отдельности они кажутся чем-то косметическим, не тянущим на инновацию, вместе они создают то движение вперед, которое необходимо для нового iPhone.

