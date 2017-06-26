Твердотельные накопители Transcend

Текущий модельный ряд устройств компании и чего от него ожидать

За прошедшее время мы протестировали уже немалое количество твердотельных накопителей — достаточное для того, чтобы убедиться в отсутствии необходимости тестировать их все :) Действительно — эти устройства, хоть и относятся к высокотехнологичным, прогрессивным и перспективным, на самом деле достаточно просты. Фактически основным компонентом, влияющим на быстродействие, является выбранный производителем контроллер, но их на рынке ограниченное количество. Вклад со стороны флэш-памяти тоже заметен, но, как правило, если сравнивать устройства с существенно-разными ее типами, которые, по-определению, оказываются в столь же разных ценовых сегментах, так что в прямом сравнении не нуждаются. Встроенное программное обеспечение вносит важный вклад в функционирование устройств, но сильно связано с контроллером, да и грубых ошибок при его написании давно уже никто из производителей последних обычно не допускает. Разные версии на какие-то нюансы работы повлиять могут, но и только на нюансы. При этом давно уже прошло то время, когда производительности в каких-то (хотя бы) сценариях существенно не хватало на практике, поэтому зачастую на нее можно уже не обращать внимания: соревнование вырождается в сравнение потенциальных, а не востребованных возможностей. Тем более что в современных условиях даже потенциальная производительность уже зависит и от емкости устройства: в младших модификациях приходится устанавливать небольшое количество чипов (таковые стали «слишком» емкими), так что и контроллер работает не «в полную силу». В итоге результаты старших модификаций устройств в модельной линейке (а именно они чаще всего и попадают на тесты) «экономного покупателя» могут просто ввести в заблуждение — получит он вовсе не то, на что рассчитывал по обзорам.

В то же время, уже по основным техническим характеристикам устройств легко можно оценить наиболее удачные сферы их применений. Особенно если к этому добавить цену, которая, конечно, в торговых сетях бывает разной, так что при желании что-либо приобрести желательно с конкретными предложениями и ознакомиться. А вот технические характеристики инвариантны. Могут меняться, но чаще всего незначительно — к примеру, замена 19 нм MLC-памяти на 15 нм MLC-память (пусть даже другого производителя) к существенному изменению потребительских характеристик не приведет. Поэтому надо просто ориентироваться в рыночных предложениях, но для этого вовсе не нужно тестировать сотни моделей устройств. Последнее имеет смысл оставить для наиболее интересных SSD и/или новинок рынка. А сегодня мы попробуем немного другой формат материала — просто рассмотрим ассортимент потребительских твердотельных накопителей одного из производителей без тестов. Начать решено с Transcend — компания на нашем рынке популярная (еще со времен, когда SSD особо не встречались даже в корпоративном сегменте), с ее продукцией мы уже не раз знакомились и непосредственно, да и с продуктовыми линейками на самом деле все достаточно просто. Если же подобный подход вызовет интерес читателей, в дальнейшем мы его распространим и на других производителей.

Типы внешних и внутренних твердотельных накопителей

С какой стороны начинать упорядочивать ассортимент устройств? Думаем, с исполнения — ведь это сразу конкретизирует целевое назначение накопителей. В частности, внешние SSD на рынке стоят особняком: — если внутренние устройства, как правило, приобретаются для использования в роли системного накопителя, то внешние — для переноса данных, использования portable-версий ПО и подобных специфических задач. На сегодняшний день нужных не всем пользователям, да и зачастую решаемых и другими устройствами, но... Если пригодные сценарии работы возможны, внешний SSD иногда оказывается оптимальным выбором. Действительно — портативные внешние винчестеры обеспечивают более низкую стоимость хранения информации и большую емкость, но, при этом, они и больше по габаритам, и существенно медленнее. Для переноса или длительного хранения информации этим можно и пренебречь, но если предполагается ее обработка прямо на устройстве и/или запуск программ с него, зачастую и до сих пор есть смысл доплатить за скорость. Впрочем, и при простом переносе информации последняя тоже может иметь значение — если за это есть желание и возможность доплачивать. Что же касается привычных многим USB-флэшек, то они компактнее и в ряде случаев просто удобнее. Однако чаще всего имеют еще меньшую емкость, да и скоростные показатели в их случае, как правило, приносятся в жертву стоимости. Именно поэтому внешние SSD и интересны тем, кому нужны. Но нужны, повторимся, не всем.

В отличие от внутренних устройств, которые из экзотики за последние годы превратились практически в товар массового спроса. Однако не все потенциально-возможные модели таковы: массовыми являются «традиционные» SSD в форм-факторе, унаследованном от ноутбучных винчестеров, и «карточные» M.2, причем тоже с SATA-интерфейсом. По очень простой причине — NVMe-контроллеры, рассчитанные на непосредственное подключение к шине PCIe, стоят дороже и имеют «слишком высокую» производительность, на практике невостребованную программным обеспечением. Соответственно, таковые устройства и сейчас продолжают оставаться выбором энтузиастов — причем планирующих их использование исключительно в топовых современных компьютерах: не всякая система даже трехлетней давности сумеет с такого загрузиться. SATA же имеет идеальную совместимость, а количество портов такого типа давно уже позволяет о себе не заботиться. Почему же нужны два форм-фактора при одинаковом интерфейсе? И этот вопрос мы в свое время поднимали, но ответ на него достаточно прост: «два с половиной дюйма» идеально подходит для «больших систем», включая модернизацию достаточно старых настольных и портативных компьютеров, «карты» применяются там, где места для полноценного отсека нет. Не обязательно совсем нет, но нужно установить, к примеру, винчестер и SSD одновременно в мини-ПК типа NUC. Или сэкономить дисковый отсек при самостоятельной сборке NAS или мини-сервера. Для механических накопителей нужны «полные» отсеки, твердотельный можно сделать и компактным. Собственно, поэтому использование M.2 становится все более активным. Но в основном, как уже сказано, в SATA-модификации. Компании, ориентирующиеся в т.ч. и энтузиастов активно выпускают и модели с поддержкой NVMe, Transcend же предпочитает массовый рынок, поэтому с такими продуктами до последнего времени не торопился. Впрочем, один накопитель такого типа в ассортименте компании уже появился, но об этом чуть ниже.

А теперь разберем линейки производителя более подробно.

Модели в «винчестерном» форм-факторе

Начнем с этого типа корпусов, благо на данный момент он является все еще более массовым — а также шире представленном в рознице. В принципе, все линейки твердотельных накопителей у всех производителей (и Transcend в данном случае не исключение) постоянно обновляются, но на данный момент в ассортименте компании присутствует четыре модели, достаточно четко разделяющихся по назначению и устройству: две из них используют память типа MLC, две более дешевых — планарную и 3D TLC. Поскольку тип памяти является существенным (для потребителя) различием, понять, что где, очень просто: накопители на MLC имеют названия вида SSD3x0, на TLC — SSD2x0. Прочие цифры на данный момент для таких устройств не задействованы.

Вершиной модельного ряда, по сути, является семейство SSD370, включающее в себя модификации, емкостью от 32 ГБ до 1 ТБ. Первый раз с его представителем мы встречались еще в 2014 году, обновленные модификации SSD370S (отличающиеся в первую очередь алюминиевым корпусом) меньшей емкости изучали совсем недавно. Все они построены на базе контроллера Silicon Motion SM2246EN. Впрочем, компания именует его Transcend TS6500, и не без оснований: прошивка (которая многое определяет) уникальна именно для накопителей Transcend, при том что остальные производители накопителей на контроллерах Silicon Motion обычно используют референсную. Память, как уже сказано, MLC — изначально 20 нм Micron, позднее 16 нм.

Несколько более дешевая линейка — SSD360S. В ней всего две модификации — емкостью 128 и 256 ГБ, но такой же памяти, как и в 370S и в таком же алюминиевом корпусе. За счет чего же достигается уменьшение стоимости сравнительно с модификации той же емкости? В какой-то степени — за счет упрощения комплекта поставки, из которого исчез адптер для установки накопителя в трехдюймовый отсек: все представители SSD370S таковым комплектуются, а вот SSD360S нет. Но в основном — за счет контроллера: официально используется Transcend TS6510, на практике представляющий собой Silicon Motion SM2246XT. Поскольку таковой не поддерживает и DRAM-буфер, на чипах памяти (точнее, их отсуствии) сэкономить немного тоже удается. Схема, в общем и целом не новая: такими из изученных нами устройств были, например, первые SanDisk SSD Plus, аналогичные Transcend SSD360S также и по емкости моделей. Но, стоит отметить, выпуск этих моделей (пользовавшихся определенной популярностью за счет сочетания низкой цены и MLC-памяти) SanDisk прекращен, а вот SSD360S можно свободно приобрести и сейчас.

Впрочем, понятно, что дни MLC в бюджетном сегменте сочтены, поскольку современная TLC-память, совместно с с современными же контроллерами позволяет при использовании в обычных персональных компьютерах добиться не худших результатов, но дешевле. Соответственно, если когда-то в ассортименте Transcend все модели использовали MLC-память, сейчас тех и других уже поровну. Чуть более серьезной моделью, вопреки номеру, является SSD220S, включающая в себя модификации емкостью от 120 до 960 ГБ флэш-памяти Micron, изготовленной по нормам 16 нм. В качестве контроллера — Silicon Motion SM2256, поддерживающий необходимую в данном случае коррекцию ошибок LDPC-кодами, а в остальном близкий к SM2246EN. В том числе — и по производительности в типичных бытовых сценариях. Так что ничего удивительного, что и по линейке емкостей SSD220S выглядит как (потенциальная) замена SSD370S. Но дешевле. Но для многих потребителей пока не совсем привычно.

Хотя в целом заменой «старичков» может стать и чуть более новый SSD230S. Контроллер — тот же, что и в предыдущем случае, но память немного более современная (и «выгодная» с точки зрения стоимости хранения информации) 3D TLC по тем же нормам производства 16 нм. Почему компания сохраняет в производстве две линейки устройств? Скорее всего, потому, что освоение «трехмерной» памяти в целом производителями до последнего времени шло не слишком успешно, что вызывало проблемы с ее доступностью. Пока они существуют, разумно предлагать наиболее экономным покупателям и SSD220S, и SSD230S (причем некоторое время это семейство было ограничено емкостью в 512 ГБ, а терабайтная модификация начала поставляться лишь недавно). Линейки же на базе MLC предназначены для работы с большими нагрузками. Вплоть до максимума, получаемого без перехода на новые интерфейсы и протоколы (время которых в массовом сегменте пока еще только-только настает), и вполне достижимого семейством SSD370S.

Модели в «карточном» формате

Как уже было сказано выше, на данный момент такие устройства становятся все более популярными. Но, в первую очередь на рынке ОЕМ, а не в розничном сегменте — последний в основном «потребляет» привычные 2,5”. Впрочем, в случае продукции Transcend до последнего времени большой разницы между этими линейками не было: как уже было сказано выше, компания и там, и там использовала исключительно SATA-контроллеры. Соответственно, все модели линейки «MTS» являются аналогами тех или иных накопителей серии «SSD».

Вообще до последнего времени в ассортименте Transcend присутствовали лишь три серии устройств соответствующего формата: MTS400, MTS600 и MTS800, различающиеся лишь длиной платы. Дело в том, что, как мы уже писали, в рамках формата M.2 предусмотрены несколько подходящих вариантов для разных сфер применения. Наиболее распространены на данный момент слоты для плат длиной 80 мм (2280), но в ОЕМ-сегменте популярны и более короткие — по 42 (2242) или 60 (2260) мм. Эта тройка и составляет семейство MTSх00, а длину несложно определить как раз по первой цифре номера модели. Все модели немного различаются по емкости — в частности, только самые длинные платы могут нести на борту терабайт флэш-памяти, но все используют контроллер Transcend TS6500. Т.е. с потребительской точки зрения данное семейство эквивалентно SSD370, который нам хорошо знаком.

Но, как уже было сказано неоднократно, время MLC в бюджетном сегменте уходит — память типа TLC на «обычных» и «трехмерных» ячейках экономически более эффективна. Коснулся этот процесс и «карточных» SSD Transcend, что привело к появлению таких моделей, как MTS420, MTS810 и MTS820, являющихся аналогами SSD230S и SSD220S во всем, кроме конструктивного исполнения, соответственно. Правда, считать новые предложения полноценными «модельными линейками» пока не выходит — нет разнообразия ни форматов карт, ни емкостей. MTS420 — как следует из названия это M2 2242 и только 120 ГБ. MTS810 имеет емкость 128 ГБ и выделяется односторонним монтажом на плате длиной 80 мм: как и предыдущая модель, в первую очередь накопитель нацелен на ОЕМ-сегмент, где (в случае наиболее компактных устройств) это может иметь значение. MTS820 способен заинтересовать и конечного потребителя, поскольку в семейство входят уже две модификации на 120 и 240 ГБ (на плате длиной 80 мм), но не более.

Таким образом, все выпускаемые сейчас накопители Transcend формата М.2 линеек «MTS» в отдельном изучении точно не нуждаются: они имеют «полноразмерные» аналоги. Самыми интересными с точки зрения розничного покупателя продолжают оставаться MTS800: благодаря широкой модельной линейке и применению памяти типа MLC. Более новые же модели на TLC — скорее, нишевые, чем массовые продукты.

А вот к «свежему» семейству MTE850 это не относится: продукт действительно новый. Как уже было сказано выше, устройства с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддержкой протокола NVMe до сих пор в основном являются «выбором энтузиастов», поскольку стоят дороже, чем SATA-накопители. Однако не так давно компания Silicon Motion выпустила свой контроллер SM2260H, имеющий сравнимую со многими SATA-контроллерами цену. Причем ориентирован он на применение недорогой TLC-памяти, так что получающиеся в итоге устройства способны непосредственно конкурировать со многими «классическими» твердотельными накопителями по цене, имея при этом более высокую в ряде сценариев производительность. В серии MTE850 как раз и используется Silicon Motion SM2260H и 3D NAND MLC Micron с кристаллами по 128 Гбит, общей емкостью от 128 ГБ до 1 ТБ. Понятно, что связка сугубо бюджетная («ниже» из NVMe-накопителей только модели на TLC-памяти), но только в рамках этого сегмента рынка — на результаты наиболее быстрых и дорогих устройств рассчитывать не стоит, однако «потягаться» с SATA-накопителями можно. В том числе, и аналогичной цены. В этом качестве линейка MTE850 вполне может считаться и заменой MTS800, так что не случайно, что в этих семействах совпадают емкости.

Внешние SSD

Стоит отметить, что далеко не все производители уделяют существенное внимание данному сегменту рынка — как уже было сказано, такие накопители нужны далеко не всем пользователям. Однако Transcend таковые предлагает, что неудивительно — компания всегда активно занималась и USB-флэшками, и внешними винчестерами с таким интерфейсом, а внешние SSD вполне логично дополняют номенклатуру подобных устройств. Однако слишком большое разнообразие здесь не требуется, поэтому компания до последнего времени предлагала одну линейку: ESD400, включающую в себя модели емкостью от 128 ГБ до 1 ТБ. Особо подчеркивается, что в семействе используется исключительно память MLC-типа: по сути это одно из конкурентных преимуществ перед «обычными» флэшками. Второе — производительность: благодаря поддержке UASP и интерфейса USB 3.0, накопители работают на скоростях до ≈400 МБ/с, что соответствует и показателям внутренних твердотельных накопителей. Т.е. такой вот вариант для наиболее требовательных пользователей: емкий, быстрый, «выносливый», но, при этом, легкий и компактный.

Однако жизнь на месте не стоит, так что не так давно в ассортименте компании появился и внешний SSD на базе TLC-памяти. На текущий момент емкость ESD220C (в отличие от «старшего брата») ограничена 480 ГБ, зато его удалось сделать еще более компактным. Кроме того, новинка снабжена разъемом USB Type-C, что, пожалуй, на практике будет более заметно, чем небольшое уменьшение габаритов — все-таки «стандартные» несимметричные порты micro-USB менее удобны. В особенности же новый разъем понравится пользователям современных мобильных телефонов или планшетов, также использующих таковой — нет необходимости брать в дорогу, например, несколько разных кабелей. В общем, чуть более современное и стильное устройство. Тем не менее, не заменяющее полностью ESD400, а дополняющее его — нет модификации на терабайт, да и память формально менее «выносливая».

Итого

В целом, как видим, несмотря на наличие относительно большого количества модельных линеек SSD в ассортименте Transcend, причем включающих в себя модели очень разных емкостей, какого-то слишком большого разнообразия не наблюдается. «Карточки» M.2 в подавляющем большинстве вообще имеют практически полные аналоги в «ноутбучном» форм-факторе, так что в самостоятельном изучении не нуждаются. Основу ассортимента составляют уже не новые, но недорогие и хорошо зарекомендовавшие себя накопители семейства SSD370, причем до сих пор являющиеся лучшими в ассортименте — его расширение, как видим, позднее проводилось в сторону снижения цены, но не увеличения производительности. Особняком стоит серия MTE850, относящаяся к наиболее современному на сегодняшний день сегменту рынка твердотельных накопителей. С ней будет интересно ознакомиться, хотя априори понятно, что на рекорды в своем классе эти устройства претендовать тоже не будут. Словом, типичный пример ориентации на массовый рынок, и не только розничный.