Свежий драйвер Nvidia оказался проблемным: пользователи GeForce RTX 5080 и RTX 4090 столкнулись с чёрным экраном и зависаниями

Nvidia подтвердила наличие бага в новом драйвере GeForce Game Ready 621.01, выпущенном на этой неделе. После его установки некоторые владельцы видеокарт столкнулись с зависаниями изображения (фризами) и кратковременными отключениями экрана при просмотре видео в браузерах и медиаплеерах. Nvidia уже признала проблему, идет сбор диагностических данных для выяснения её причин.

По данным Gazlog, сбои возникают в Google Chrome, Microsoft Edge и VLC. Иногда экран зависает или становится чёрным на несколько секунд при запуске игры, если в браузере одновременно воспроизводится видео. После этого изображение обычно восстанавливается самостоятельно, без перезагрузки компьютера.

Чаще всего на проблему жалуются владельцы GeForce RTX 5080, но аналогичные проблемы зафиксированы и на RTX 4090. В журнале событий Windows встречаются ошибки Event ID 153, связанные с драйвером nvlddmkm, а также LiveKernelEvent 141 и 117.

Один из пользователей RTX 5080 Founders Edition сообщил, что проблема возникает регулярно, если при запуске игры воспроизводится видео в Chrome или Edge. Другой столкнулся с фризами даже без запущенных игр — во время обычного просмотра роликов в браузере и VLC. Представитель Nvidia подтвердил, что ошибка внесена в систему отслеживания неисправностей. Компания запросила у пострадавших диагностические дампы.

Сроки выпуска исправления пока не объявлены. В качестве временного решения пользователи рекомендуют откатиться к драйверу GeForce Game Ready 617.42, выпущенному 6 октября. По данным Nvidia, установка предыдущей версии устраняет зависания.