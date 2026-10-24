США хотят высадиться на Луну раньше Китая. Программа ускоряется

Перед возвращением астронавтов на поверхность Луны агентство проверит стыковку Orion с посадочными системами Blue Origin и SpaceX

Глава NASA Джаред Айзекман объявил об ускорении лунной программы «Артемида». Согласно представленному графику, первая пилотируемая высадка на Луну со времён «Аполлона» должна состояться в рамках миссии «Артемида-4» в 2028 году.

Астронавты планируют отправиться к южному полюсу Луны, где в перспективе предполагается создать долговременную инфраструктуру. В дальнейшем накопленный опыт должен помочь подготовить пилотируемые экспедиции на Марс.

Миссию «Артемида-3», ранее предназначенную для высадки, перенесли на лето 2027 года. Вместо посадки на Луну четыре астронавта на корабле Orion проведут до 14 дней на низкой околоземной орбите, проверяя технологии для будущих экспедиций.

Программа испытаний предусматривает запуск тестового посадочного модуля Blue Moon Mark 2 компании Blue Origin на орбиту высотой около 440 км. Затем ракета SLS доставит Orion, экипаж которого состыкуется с модулем и проведёт около двух дней, оценивая системы управления, жизнеобеспечения и условия внутри кабины.

Следующим этапом станет проверка стыковки с тестовой версией Starship Version 3 от SpaceX. Астронавты не будут переходить на борт корабля: специалисты сосредоточатся на системах управления, связи, программном обеспечении и динамике стыковки и расстыковки. Оставшееся время миссии отведут на испытания датчиков, оценку акустических и тепловых условий, исследования клеточной биологии и наблюдения за Землёй и Солнцем. После завершения программы Orion вернётся на Землю и приводнится в Тихом океане у побережья Калифорнии.

Китай планирует осуществить свою первую пилотируемую высадку на Луну до 2030 года. В космическом сообществе наиболее вероятным сроком называют 2029 год — это событие хотят приурочить к 80-летию образования Китайской Народной Республики