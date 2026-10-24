США годами просили Маска включать и отключать Starlink на Украине и на Ближнем Востоке ⁠ 2

Задолго до того, как в этом месяце Украине был ограничен доступ к спутниковой связи Илона Маска, администрации Байдена и Трампа несколько раз обращались к SpaceX с просьбой включить или выключить сервис Starlink в различных странах, о чем Reuters сообщили шесть бывших высокопоставленных американских чиновников, знакомых с ситуацией.

По словам четырех бывших чиновников, во время президентства Джо Байдена в число запросов входило отключение сервиса, чтобы предотвратить использование Starlink иранскими прокси-формированиями в Йемене и Ливане для связи, а также активация сервиса для обеспечения доступа в интернет внутри Ирана и на Украине.

Аналогичным образом администрация президента Дональда Трампа обратилась к Маску, генеральному директору SpaceX, с просьбой предоставить услугу в Иране после американо-израильских ударов в 2025 и 2026 годах, надеясь, что это улучшит доступ к интернету и связи для антиправительственных протестующих, сообщил агентству Reuters бывший высокопоставленный чиновник администрации Трампа и человек, знакомый с ситуацией.

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Все говорившие давали показания на условиях анонимности. Информация о предыдущих запросах США относительно доступа к Starlink была опубликована Reuters впервые.

Недавние ограничения в отношении Украины, несмотря на то, что она является союзником США, также встревожили европейских чиновников, некоторые из которых утверждают, что Европа должна развивать собственные возможности военной спутниковой связи, поскольку в настоящее время не существует жизнеспособной краткосрочной альтернативы.

По данным Reuters, на прошлой неделе доступ Украине к Starshield, военной версии системы Starlink, был преднамеренно ограничен, что повлияло на работу военных беспилотников страны. Скорость передачи данных в Starlink была снижена.

Агентство Reuters сообщило, что приказ о замедлении работы Starshield поступил изнутри Белого дома. Администрация Трампа признала замедление работы, но не сообщила, отдавала ли она такой приказ.