9000 мАч, 200 Мп, экран 1,72 дюйма и четыре цвета: новые подробности о Honor 700 и Honor 700 Pro

Honor готовит к релизу линейку смартфонов Honor 700 — официальная премьера, согласно данным инсайдера Digital Chat Station, состоится в ноябре. Устройства разрабатываются под внутренним кодовым названием Flora.

Honor 600 Источник изображения: Honor

Согласно утечке, инженерный прототип аппарата серии оснащен экраном с диагональю 6,57 дюйма, разрешением 1,5K и очень тонкой рамкой экрана со всех четырёх сторон. На задней панели разместится дополнительный дисплей диагональю 1,72 дюйма. В отличие от Honor 600, для использования небольшого заднего экрана не потребуется отдельный магнитный аксессуар — он будет встроен непосредственно в корпус.

Разрешение основной камеры составит 200 Мп. Всего на задней панели будет три камеры. Honor 700 Pro получит перископный модуль с 50-мегапиксельным сенсором и оптическим зумом.

Ещё одной особенностью серии может стать аккумулятор ёмкостью около 9000 мА·ч — примерно на 400 мА·ч больше, чем у китайской версии Honor 600 Super. Honor предложит четыре варианта цвета: белый, небесно-голубой, лазурный и розовый.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.

Ранее сообщалось, что смартфоны Honor флагманской серии Magic 9 стали хитом в Китае — они продаются лучше всех других Android-флагманов новой волны.