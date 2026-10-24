Полиция установила личности трёх подозреваемых, но грузовик с видеокартами пока не найден

Воры вывезли целые поддоны с RTX 5090 прямо со склада аэропорта. Украденные карты всплыли на OLX ⁠ 1

В международном аэропорту Гуарульюс в Бразилии расследуют кражу партии видеокарт Nvidia RTX 5090 общей стоимостью около $470 000.

Вскоре после огласки дела на местной площадке OLX выставили на продажу видеокарту Zotac RTX 5090 более чем за $6000. Предположительно, она принадлежала к партии похищенных устройств.

По данным расследования, кража произошла 21 сентября — на следующий день после прибытия груза из США, пока таможенное оформление ещё не было завершено. Два работавших по контракту оператора погрузчиков проникли на склад, вывезли два поддона с видеокартами и погрузили их в ожидавший грузовик. Третий сотрудник, отвечавший за контроль, незаконно оформил выпуск товара через электронную пропускную систему аэропорта.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Midjourney

Расследователи установили личности трёх предполагаемых участников, серийный номер на фотографиях выставленной на OLX видеокарты позволил связать её с похищенной партией. Личность продавца пока не подтверждена, а объявление удалено.

Администрация аэропорта заявила о сотрудничестве с правоохранительными органами. При этом грузовик, на котором вывезли видеокарты, до сих пор не найден, а полиция продолжает устанавливать местонахождение устройств и отслеживать возможную цепочку перепродажи.