Воры вывезли целые поддоны с RTX 5090 прямо со склада аэропорта. Украденные карты всплыли на OLX
Полиция установила личности трёх подозреваемых, но грузовик с видеокартами пока не найден
В международном аэропорту Гуарульюс в Бразилии расследуют кражу партии видеокарт Nvidia RTX 5090 общей стоимостью около $470 000.
Вскоре после огласки дела на местной площадке OLX выставили на продажу видеокарту Zotac RTX 5090 более чем за $6000. Предположительно, она принадлежала к партии похищенных устройств.
По данным расследования, кража произошла 21 сентября — на следующий день после прибытия груза из США, пока таможенное оформление ещё не было завершено. Два работавших по контракту оператора погрузчиков проникли на склад, вывезли два поддона с видеокартами и погрузили их в ожидавший грузовик. Третий сотрудник, отвечавший за контроль, незаконно оформил выпуск товара через электронную пропускную систему аэропорта.
Расследователи установили личности трёх предполагаемых участников, серийный номер на фотографиях выставленной на OLX видеокарты позволил связать её с похищенной партией. Личность продавца пока не подтверждена, а объявление удалено.
Администрация аэропорта заявила о сотрудничестве с правоохранительными органами. При этом грузовик, на котором вывезли видеокарты, до сих пор не найден, а полиция продолжает устанавливать местонахождение устройств и отслеживать возможную цепочку перепродажи.