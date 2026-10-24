Starlink запускает десятки тысяч спутников, а российской системе «Рассвет» хватит нескольких сотен — группировку построят по полярной схеме ⁠ 14

Российская низкоорбитальная спутниковая группировка «Рассвет» будет насчитывать несколько сотен космических аппаратов. Они обеспечат спутниковую связь нового поколения, в том числе благодаря лазерным каналам между спутниками, сообщил заместитель генерального директора «Бюро 1440» по развитию бизнеса и продуктам Дмитрий Агафонов в интервью «Вестям». Об этом пишет ТАСС.

Спутники будут связаны между собой с помощью терминалов лазерной связи. Это позволит передавать данные между удалёнными точками без необходимости постоянно направлять трафик через наземную инфраструктуру. Для подключения пользователей компания разрабатывает линейку абонентских терминалов.

Группировку построят по полярной схеме: спутники будут двигаться по орбитам, проходящим над полюсами Земли. Такой подход позволит обеспечить максимально полное покрытие территории России. Систему планируют использовать в разных сферах — от геологоразведки до работы аварийно-спасательных служб.

Спутниковые терминалы «Бюро 1440» также установят на высокоскоростных поездах и составах дальнего следования. По словам Агафонова, в 2027 году оборудованием планируют оснастить более 500 поездов.

В 2026 году «Бюро 1440» вывело на орбиту первые две партии спутников «Рассвет». Аппараты используют архитектуру связи 5G NTN, обновлённую систему энергопитания, межспутниковые лазерные терминалы нового поколения и плазменную двигательную установку. Эти технологии должны стать основой будущей спутниковой сети.