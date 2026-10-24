Магнитный пауэрбанк с батареей 5000 мА·ч и толщиной меньше сантиметра: представлен Baseus PicoGo Air за $55

Baseus представила в Китае компактный магнитный аккумулятор PicoGo Air ёмкостью 5000 мА·ч (19,55 Вт·ч), предназначенный для использования с Apple iPhone Duo. Устройство поддерживает беспроводную и проводную зарядку, толщина составляет всего 7,9 мм. Новинка уже поступила в продажу на площадке JD.com по цене $55.

Длина и ширина пауэрбанка составляют 85 и 81 мм соответственно, вес — около 120 г. Магнитное крепление позволяет фиксировать его на задней панели совместимого смартфона и заряжать устройство без подключения кабеля.

При беспроводной зарядке iPhone Duo мощность достигает 7,5 Вт, а максимальная заявленная мощность беспроводной зарядки самого PicoGo Air составляет 15 Вт, но она зависит от совместимости подключённого устройства. Через USB-C пауэрбанк способен выдавать до 25 Вт. Максимальная входная мощность — 18 Вт.

Номинальная выходная ёмкость составляет 2800 мА·ч при напряжении 5 В. Устройство также соответствует новому китайскому стандарту безопасности и оснащено NFC, с помощью которого можно проверить состояние батареи со смартфона. Baseus PicoGo Air предлагается вв серебристом и тёмно-синем цветах.