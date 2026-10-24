В роутерах Asus нашли три дыры, через которые можно получить доступ администратора без пароля — компания выпустила срочное обновление прошивки ⁠ 4

Asus выпустила срочное обновление прошивки для своих маршрутизаторов, устраняющее три уязвимости, которые при определённых условиях позволяют злоумышленникам получить права администратора без пароля. Оценки двух из них достигают 8,7 балла из 10 по шкале CVSS 4.0. Производитель призывает пользователей как можно скорее установить обновления.

Первая уязвимость, CVE-2026-75775, затрагивает некоторые модели маршрутизаторов Asus с прошивками серии 3.0.0.6_102. Она позволяет атакующему, находящемуся в смежной сети, получить административный доступ без аутентификации при определённых условиях. Её опасность оценена в 7,7 балла из 10.

Две другие уязвимости — CVE-2026-75779 и CVE-2026-93489 — получили оценки 8,6 и 8,7 балла соответственно. Для эксплуатации первой требуется участие пользователя, вторая позволяет атакующему из смежной сети действовать без аутентификации и какого-либо взаимодействия с пользователем. При этом Asus пока не опубликовала полный список затронутых моделей и подробное техническое описание этих двух проблем.

Основной способ защиты — установить последнюю версию прошивки.

Если обновить устройство немедленно не получается, Asus рекомендует установить уникальные сложные пароли длиной не менее 10 символов для входа в панель администратора и подключения к Wi-Fi, отключить удалённый доступ к маршрутизатору через WAN и разрешать подключение только доверенным устройствам. После установки обновления также следует проверить настройки, удалить незнакомые устройства из списка подключённых и завершить подозрительные сеансы в сопутствующих приложениях, а затем перезагрузить маршрутизатор.