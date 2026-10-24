Xiaomi представила душ со встроенным экраном, управлением кнопками и защитой от случайного включения горячей воды ⁠ 3

Xiaomi представила термостатическую душевую систему Mijia Thermostatic Shower S1 в цвете «оружейный серый». Новинка появилась на платформе Youpin с ценой 1200 юаней (180 долларов).

Система поддерживает автоматическое поддержание температуры воды в диапазоне от комнатной температуры до 49 °C. По умолчанию установлено значение 38 °C. Для изменения температуры необходимо нажать кнопку блокировки от детей, что снижает риск случайного включения слишком горячей воды.

Душ оснащён светодиодным дисплеем, который показывает текущую температуру воды в режиме реального времени. Он активируется датчиком потока и питается от четырёх батареек AA, входящих в комплект. По заявлению производителя, одного комплекта хватает примерно на 270 дней работы. Также предусмотрена защита от воды IPX5.

В конструкции используется панель из закалённого стекла, корпус из антибактериальной латуни марки 59 и полка длиной 371 мм с защитой от ожогов. Управление осуществляется отдельными кнопками, напоминающими клавиши пианино. Пользователю доступны несколько режимов: ручной душ, верхний тропический душ, двухфункциональная душевая струя (верхний и лейка).

В комплект входят верхний душ диаметром 305 мм и ручная лейка диаметром 130 мм. Высота и угол наклона ручного душа регулируются за счет подвижного крепления.