Складной iPhone Duo не прошел тест на прочность: пыль заблокировала шарнир, а экран сломался при сгибании ⁠ 10

Зак Нельсон, более известный под ником JerryRigEverything, добрался до новенького iPhone Duo. Ютубер, известный своими краш-тестами, уделил особое внимание гибкому внутреннему экрану, шарниру и защите от пыли. Смартфон выдержал часть испытаний, однако ключевой тест — на изгиб — не прошел: внутренний дисплей получил необратимые повреждения и полностью перестал реагировать на прикосновения.

Внешний экран оказался достаточно устойчивым к царапинам — едва заметные следы появились примерно на седьмом уровне по шкале Мооса. С внутренним гибким дисплеем ситуация оказалась иной: царапины появились уже на втором уровне, а более глубокие борозды оставались после воздействия предметов с твёрдостью, сопоставимой с ногтем. Матовое покрытие хорошо скрывало повреждения во время работы экрана, хотя сами следы никуда не исчезали.

Чтобы оценить влияние покрытия, блогер снял его со второго экземпляра устройства. Без матового слоя изображение стало выглядеть ярче и насыщеннее, но на экране появились заметные блики. Автор также отметил, что покрытие играет важную роль в конструкции дисплея, поэтому повторять такой эксперимент с собственным смартфоном он не рекомендует. Замена верхнего слоя обойдётся в $50, а вот ремонт повреждённого внутреннего дисплея обойдется в $1000.

Одной из главных проблем стала пыль. Несмотря на заявленную защиту IP68 от воды и пыли, после попадания песка и грязи в механизм шарнира смартфон перестал полностью складываться. По наблюдениям блогера, загрязнения проникли внутрь именно через шарнир и помешали магнитам удерживать половинки устройства в закрытом положении.

Решающим стало испытание на изгиб. При попытке согнуть устройство корпус заметно прогнулся, а на внутреннем дисплее появились линии, протянувшиеся от центральной части экрана к титановой рамке. При повторном сгибании возникли множественные линии, а внутренний экран полностью перестал реагировать на касания.

Итог: iPhone Duo не прошёл тест на прочность JerryRigEverything.

Блогер также раскритиковал фирменные чехлы Apple: один за $130 прикрывает шарнир, но оставляет открытыми боковые грани, а другой за $80 защищает боковые стороны, но не сам механизм складывания.

Ранее сообщалось, что у одного из пользователей экран iPhone Duo сломался уже через 6 часов после покупки.