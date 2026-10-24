ИИ возвращает в строй старые видеокарты Nvidia: с начала года аренда Nvidia H200 и H100 подорожала на 143% и 54% соответственно

Аренда видеокарт Nvidia для задач искусственного интеллекта заметно подорожала с начала 2026 года. По данным Ornn Data, на которые ссылается венчурная компания Andreessen Horowitz (a16z), стоимость аренды некоторых ускорителей выросла на 143%.

Сильнее всего подорожала аренда Nvidia H200, представленной в 2024 году: её стоимость увеличилась на 143% относительно 1 января 2026 года. Аренда B200 подорожала на 111%, RTX PRO 6000 — на 73%, а H100 — на 54%. Даже старая A100 подорожала, но лишь на 9%.

В течение года цены менялись неравномерно. В первом квартале стоимость аренды большинства ускорителей снижалась: например, H100 и B200 опускались примерно на 23% ниже январского уровня. Однако в апреле и мае началось восстановление. Стоимость аренды H100 оставалась относительно стабильной до начала мая, но потом пошла в рост. Аренда H200 резко выросла в цене в конце мая, затем временно подешевела примерно на четверть и снова начала дорожать, в том числе в октябре.

Одним из возможных факторов увеличения стоимости аренды стал рост потребления токенов ИИ-сервисами весной 2026 года. Однако опубликованная статистика не раскрывает точные причины скачка спроса и не позволяет определить вклад отдельных направлений — например, корпоративных ИИ-систем или автономных ИИ-агентов. Также в данных не учитывается влияние доступности оборудования, мощностей дата-центров и ограничений по электроснабжению.

На фоне бума искусственного интеллекта востребованными остаются даже старые ускорители Nvidia. Например, Tesla V100, выпущенная почти десять лет назад, по-прежнему подходит для запуска некоторых языковых моделей среднего размера — 32-гигабайтные версии V100 начали продаваться с наценкой около $200.

В общем, растущий спрос на вычислительные ресурсы для ИИ влияет не только на новые ускорители, но и на рынок подержанных ускорителей.