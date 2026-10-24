Алхимия 21-го века: Marathon Fusion превращает ртуть в золото при помощи термоядерного синтеза

Стартап Marathon Fusion из Сан-Франциско заявил, что в сентябре текущего года смог превратить ртуть в золото с помощью нейтронов термоядерного синтеза. По утверждению компании, скорость производства золота в десять раз превысила рекорд CERN, установленный в 2025 году.

Технология основана на реакции дейтерия и трития, при которой образуются высокоэнергетические нейтроны. При столкновении с ртутью-198 они выбивают из её ядер нейтрон, превращая её в радиоактивную ртуть-197. В течение нескольких дней этот изотоп распадается в золото-197 — единственную стабильную разновидность золота.

В подтверждение своих слов Marathon Fusion опубликовала спектр гамма-излучения, на котором, по заявлению компании, видны характерные признаки ртути-197. Однако стартап не сообщил, сколько золота удалось получить. Для сравнения, за четыре года эксперимента на Большом адронном коллайдере CERN получил около 29 пикограммов золота — чрезвычайно малое количество, даже если новый результат действительно в десять раз выше.

Главная задача компании — масштабировать технологию. В научной работе Marathon Fusion, опубликованной в 2025 году, утверждается, что крупная термоядерная электростанция потенциально сможет производить тонны золота в год. По расчётам стартапа, это могло бы примерно вдвое увеличить его выручку. Но для реализации проекта потребуются обогащённая ртуть и термоядерные установки промышленного масштаба, которых пока не существует.

Даже после производства золото нельзя будет сразу отправить на продажу: материалу потребуется время, чтобы радиоактивность снизилась до приемлемого уровня. По оценкам компании, хранение может занять от 14 до 18 лет. В Marathon Fusion считают, что превращение ртути в золото стало сложной, но решаемой инженерной задачей.