OnePlus 15 получил финальную Android 17 раньше срока. Oppo Find X9, Find X9 Pro, Find X9 Ultra, Find X9s и складной Find N6 тоже получили большое обновление

Компания OnePlus начала распространять финальную версию ColorOS 17 на Android 17 для смартфона OnePlus 15 раньше запланированного срока. Обновление также стало доступно для ряда устройств Oppo: в частности, апдейт вышел для Find X9 и Find N6. Изначально массовое распространение прошивки планировалось начать 29 октября.

OnePlus официально подтвердила выход обновления для OnePlus 15 на своём форуме сообщества. Пока оно доступно в Индии, где распространяется под номером сборки CPH2745_17.0.0.102(EX01). Пользователи, участвовавшие в бета-тесте, получат пакет размером около 540 МБ. Для остальных владельцев смартфона загрузка будет значительно больше — свыше 3,5 ГБ.

Обновление ColorOS 17 также начали получать Oppo Find X9, Find X9 Pro, Find X9 Ultra, Find X9s и складной Find N6. Прошивка распространяется поэтапно и пока доступна лишь в отдельных странах. Для большинства моделей обновление выходит в Индии, Индонезии и Малайзии, а владельцы Find N6 получают его в Таиланде.

Обновление доступно как участникам бета-тестирования, так и пользователям финальных версий системы. Тем, кто уже установил бета-версию ColorOS 17, потребуется скачать пакет примерно на 500–540 МБ, для остальных размер пакета составляет около 3,5 ГБ.

Следующие на очереди — смартфоны Realme, для которых также запланирован переход на ColorOS 17: сроки и доступность прошивки будут зависеть от конкретной модели и региона.