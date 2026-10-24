В России создают «Антидроновый купол», способный защитить города и войска ⁠ 5

«Рособоронэкспорт» впервые покажет концепцию многоуровневой защиты от беспилотников под названием «Антидроновый купол».

Презентация состоится 28–29 октября 2026 года в московском Гостином дворе в рамках третьего саммита Россия — Африка. Разработку позиционируют как систему для защиты населения, военных подразделений и важных объектов от атак БПЛА.

Комплекс рассчитан на охрану стратегической и транспортной инфраструктуры, мостов, зданий, предприятий топливно-энергетического комплекса и мест размещения войск. В отдельных конфигурациях его можно применять для сопровождения транспортных колонн и защиты автомобилей, перевозящих особо охраняемых лиц или ценные грузы.

Концепцию разработали специалисты «Рособоронэкспорта» совместно с российскими производителями средств борьбы с беспилотниками и профильными силовыми структурами, используя опыт противодействия дронам в военных и антитеррористических операциях.

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В состав «Антидронового купола» входят средства обнаружения и разведки, огневого поражения и радиоэлектронного подавления беспилотников, геоинформационная система на базе автоматизированного управления, а также инженерные средства физической защиты.

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что противодействие БПЛА становится важным условием безопасности критической инфраструктуры и экономики. По его словам, такие системы также призваны поддерживать устойчивость логистики и подтверждать защищённость инвестиций.

Кроме того, скоро российская линейка средств противодействия БПЛА пополнится серийно производимыми лазерными системами и находящимися на этапе завершения испытаний комплексами воздействия электромагнитным импульсом.