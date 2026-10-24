Xiaomi превратили в iPhone: разработчик запустил iOS 16.5 на Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 и так похож на iPhone X, а сейчас это практически клон смартфона Apple

Разработчик под ником Yanei сообщил, что ему удалось перенести iOS 16.5 на смартфон Xiaomi Mi 8, выпущенный в 2018 году. Судя по опубликованному на платформе Bilibili видео, устройство удалось замаскировать под iPhone X.

В описании ролика и комментариях разработчик отметил, что Xiaomi Mi 8 во многом напоминает iPhone X и после установки системы создаёт похожие ощущения при использовании. Изначально наблюдались проблемы с производительностью GPU, однако после последующих исправлений интерфейс стал работать плавнее.

На данный момент проект находится на ранней стадии: разработчику ещё предстоит адаптировать множество драйверов. Подробности о полной совместимости всех функций смартфона не приводятся.

Xiaomi Mi 8 представили 31 мая 2018 года. Смартфон получил 6,21-дюймовый дисплей AMOLED с вырезом, стеклянную заднюю панель, алюминиевую рамку и SoC Qualcomm Snapdragon 845. Ёмкость аккумулятора составляет 3400 мА·ч.