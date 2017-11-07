Mac Pro 2010, Time Capsule и AirPort Extreme официально стали устаревшими

Около года назад стало известно, что компания Apple расформировала подразделение, задачей которого была разработка беспроводных маршрутизаторов. Примерно тогда же маршрутизаторы Apple AirPort были названы одними из лучших на рынке .

Теперь же устарели еще три продукта: базовая станция Wi-Fi и устройство для беспроводного резервного копирования Time Capsule (4 поколения), роутер AirPort Extreme (5 поколения) и Mac Pro (середина 2010).

На прошлой неделе компания Apple причислила к категории устаревших компьютеров Mac mini, выпущенный в середине 2011 года, iMac с экраном размером 21,5 дюйма (конец 2009 года) и 27-дюймовый iMac (конец 2009 года).

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