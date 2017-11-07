Планшет Chuwi SurBook Mini оценен в $259

Пару недель назад в Гонконге компания Chuwi анонсировала обновленную уменьшенную версию планшета Chuwi SurBook, которая получила название Chuwi SurBook Mini.
Chuwi SurBook Mini оснащен дисплеем IPS диагональю 10,8 дюйма разрешением 1920 х 1280 пикселей, процессором Intel Apollo Lake N3450, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Предусмотрен слот для карт памяти microSD.
В оснащение входят два полноразмерных порта USB 3.0, один USB-C и двухдиапазонный модуль Wi-Fi. Устройство может работать под управлением операционных систем Windows 10 и Ubuntu. При габаритах 268,87 х 183,95 х 8,7 мм масса устройства составляет 780 г. В комплект входит подставка, которая позволяет установить планшет под углом до 125°.
Цена устройства составит 259 долларов, продажи начнутся 13 ноября.