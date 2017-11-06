Представлен концептуальный смартфон Gravity

Дизайнеры Жан-Француа Бозе (Jean-Francois Bozec) и Жульен Ланой (Julien Lanoy) представили концептуальный смартфон Gravity.
Основная идея смартфона, помимо использования большого экрана, который ограничен рамками только в верхней и нижней частях, сводится к симметрии.
Смартфон можно прикладывать к уху верхней или нижней частью благодаря использованию пьезоэлектрического громкоговорителя. Лицевая часть оснащена двумя камерами, которые разнесены в два угла по диагонали. Их разрешением составляет по 12 Мп.
Экран имеет разрешение 2440 х 1220 пикселей, основная камера располагается ровно по центру задней панели, ее разрешением составляет 16 Мп. Камера получила кольцевую вспышку, которая также служит индикатором событий.
В описании упоминается дактилоскопический датчик, который, расположен на боковой панели, разъем USB-C и операционная система Orion Os.