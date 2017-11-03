Устройству прочат дисплей диагональю 5,99 дюйма разрешением 1080 х 2160 пикселей, SoC Snapdragon 625 или Snapdragon 630, 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти.

Несмотря на заметные рамки по всем сторонам дисплея устройство выглядит так, будто оно относится к более дорогому сегменту.

Задняя панель навевала мысли о прошлогоднем смартфоне Xiaomi Redmi Pro, а рассмотреть в подробностях лицевую часть не представлялось возможным из-за низкого качества фотографий. Теперь же нам предлагают новое изображение Xiaomi Redmi 5 Plus, которое сгенерировано на компьютере.

Несколько дней назад мы публиковали первые фотографии смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus , который должен появиться на прилавках магазинов до появления на рынке Xiaomi Redmi 5 и Xiaomi Redmi Note 5.

На новом изображении смартфон Xiaomi Redmi 5 Plus выглядит еще более интересно

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