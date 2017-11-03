По прогнозу DRAMeXchange, в 2018 году выпуск памяти DRAM увеличится на 22,5%

Специалисты аналитической компании DRAMeXchange попытались спрогнозировать развитие ситуации на рынке памяти DRAM, исходя из того, что Samsung планирует расширить производственные мощности. Согласно оценке аналитиков, в 2018 году выпуск памяти DRAM (в терминах информационного объема) вырастет по сравнению с текущим годом на 22,5%. Это больше показателя роста текущего года, который оценивается в 19,5%.
Эксперты DRAMeXchange отмечают, что за последние два года ограниченный рост производственных мощностей и проблемы с переходом на новое поколение технологий привели к замедлению роста доли поставок DRAM. В результате во втором полугодии 2016 года цены на рынке DRAM начали расти. Рост продолжается до сих пор, поскольку спрос превышает предложение. В качестве примера DRAMeXchange приводит среднюю контрактную цену на компьютерные модули DDR4 объемом 4 ГБ, которая в конце второго квартала 2016 года была равна 13 долларам, а сейчас составляет 30,5 доллара.
Выделив под выпуск DRAM больше ресурсов имеющегося производства и построив новую линию, к концу 2018 года Samsung может нарастить производительность с нынешних 390 000 пластин в месяц до почти 500 000. Аналитики DRAMeXchange уверены, что компании SK Hynix и Micron Technology тоже будут наращивать производственные мощности, чтобы удержать доли рынка.