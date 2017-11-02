Планшет Xiaomi Mi Pad 4 находится в разработке

Известный китайский аналитик Пан Цзютан (Pan Jiutang) задал главе компании Xiaomi вопрос о том, что случилось с серией планшетов Xiaomi Mi Pad.

Напомним, Xiaomi Mi Pad 3 был выпущен в апреле этого года, на данный момент устройство полностью распродано и недоступно на официальном сайте Xiaomi.

Исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) опроверг информацию о том, что компания отказалась от дальнейшего развития данной линейки. Он подтвердил, что инженеры уже работают над преемником Xiaomi Mi Pad 3.

Остается лишь предположить, что Xiaomi Mi Pad 4 будет представлен в начале следующего года.