Tesla завершила квартал рекордными убытками и отложила поставки седанов Model 3

Компания отодвинула срок начала поставок седанов Model 3 на три месяца, объясняя это тем, что заранее было трудно определить, сколько времени займет устранение узких мест на производстве.
Согласно новому плану, объем выпуска 5000 машин в неделю должен быть достигнут к концу первого квартала 2018 года. Напомним, всего собрано более 500 000 предварительных заказов, условием которых является предоставление депозита.
Кроме того, производитель электромобилей отчитался за минувший квартал. Квартал оказался не просто убыточным — компания с момента своего основания работает в минус, но рекордно убыточным. Вместе с тем, запас средств, которыми располагает Tesla, за квартал увеличился с 3,04 млрд долларов до 3,53 млрд долларов. Чтобы привлечь новые средства, компания продала свой долг. Это принесло ей 1,8 млрд долларов. При этом 325 млн долларов было выплачено по уже взятым кредитам. Всего же, по имеющимся оценкам, в течение квартала было потрачено около 1,1 млрд долларов. Ожидается, что еще около 1 млрд долларов компания «сожжет» в текущем квартале, главным образом, в форме капиталовложений, в частности, в производство аккумуляторов.
В компании делают ставку на вертикальную интеграцию, рассчитывая выиграть за счет закупки аккумуляторов собственного производства и прямых продаж электромобилей потребителям.