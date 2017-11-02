Компания OnePlus разместила на своей страничке в социальной сети Facebook следующее изображение, задав поклонникам вопрос: «Что общего у смартфонов OnePlus?».
Пользователи, конечно же, отличились довольно остроумными ответами. Например, кто-то сказал, что все смартфоны прекращают получать обновления через год после выпуска. Другой поклонник заявил, что их очень сложно найти в магазинах в свободной продаже.
Однако, довольно очевидно, что компания намекает на наличие разъема 3,5 мм в OnePlus 5T.
Предположительно, анонс смартфона ожидается 16 ноября.