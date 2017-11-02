Однако, довольно очевидно, что компания намекает на наличие разъема 3,5 мм в OnePlus 5T.

Пользователи, конечно же, отличились довольно остроумными ответами. Например, кто-то сказал, что все смартфоны прекращают получать обновления через год после выпуска. Другой поклонник заявил, что их очень сложно найти в магазинах в свободной продаже.

Компания OnePlus разместила на своей страничке в социальной сети Facebook следующее изображение, задав поклонникам вопрос: «Что общего у смартфонов OnePlus?».

Что общего у смартфонов OnePlus?

Все новости за сегодня

Представлен смартфон HTC U11+: Цена новинки в Европе составит 799 евро

Планшет Xiaomi Mi Pad 4 находится в разработке: Остается лишь предположить, что Xiaomi Mi Pad 4 будет представлен в начале следующего года

В этом месяце Windows 10 может наконец-то превзойти Windows 7: Данные StatCounter и NetMarketShare существенно расходятся

ЗУ Apple AirPower Wireless Charging Mat будет стоить около $200: Устройство уже появилось на сайте польского онлайнового магазина X-Kom

Что общего у смартфонов OnePlus?: OnePlus намекает на наличие разъема 3,5 мм в OnePlus 5T

Третий квартал 2017 года оказался для Fitbit убыточным : Компания потеряла 113,4 млн долларов

Apple признает наличие дефекта экрана в умных часах Watch Series 3: Для диагностики неисправности Apple предлагает потереть край экрана пальцем и подышать на него

Представлен еще один вариант полнокадровой компактной камеры Leica Q: Камера Leica Q (Typ 116) Silver Anodized должна появиться в продаже в конце ноября

Обновление Android 8.1 DP1 не активировало процессор Pixel Visual Core в Google Pixel 2: Google заявила, что желающие опробовать первые возможноcти Pixel Visual Core должны дождаться выхода Android 8.1 Developer Preview 2

Компания Qualcomm отчиталась за последний квартал 2017 финансового года и за год в целом: У компании Qualcomm 2017 финансовый год завершился 24 сентября

Barnes & Noble Nook GlowLight 3 — доступная электронная книга с подсветкой и шестидюймовым экраном: Barnes & Noble представила электронную книгу Nook GlowLight 3

Изобретатель электронного замка с дистанционным управлением подал на Apple в суд за нарушение патента: По мнению истца, компания Apple нарушила патент №7373795, выданный ему американским патентным бюро в 2008 году