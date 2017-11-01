Бюджетный планшет LG G Pad F2 8.0 оценен в $150

Из коробки планшет работает под управлением Android 7.1 Nougat, он оснащен двумя громкоговорителями и полноразмерным разъемом USB.

Объем оперативной памяти составляет 2 ГБ, флэш-памяти в устройстве установлено 16 ГБ. Обе камеры LG G Pad F2 8.0 имеют разрешение по 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3000 мА•ч. В качестве опционального аксессуара предлагается дополнительный аккумулятор емкостью 4400 мА•ч. Суммарная емкость в этом случае увеличивается до 7400 мА•ч.

Экран планшета имеет диагональ 8 дюймов при разрешении 1280 х 800 пикселей, в качестве однокристальной системы выступает MediaTek MT6750, работающая на частоте 1,5 ГГц.

Компания LG выпустила в США новый бюджетный планшет LG G Pad F2 8.0, который обладает неплохими для данной категории устройств характеристиками.

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