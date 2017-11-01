Barnes & Noble Nook GlowLight 3 — доступная электронная книга с подсветкой и шестидюймовым экраном

Компания Barnes & Noble (B&N) — одна из немногих, кто продолжает выпускать электронные книги. К примеру, новая модель производителя называется Nook GlowLight 3. Судя по всему, это первая новая электронная книга B&N за последние два года.
Новинка оценивается в 120 долларов, то есть выступает прямым конкурентом Amazon Kindle Paperwhite. Устройство предлагает шестидюймовый дисплей с плотностью пикселей 300 на дюйм, настраиваемую подсветку и до 50 дней автономности в режиме ежедневного чтения.
Флэш-памяти в устройстве 8 ГБ и расширить её нельзя. Впрочем, для электронной книги это вряд ли недостаток. Имеются адаптеры беспроводных интерфейсов, а список поддерживаемых форматов включает ePub, PDF, Adobe DRM ePub, PDF, JPG, GIF, PNG и BMP. В продаже Nook GlowLight 3 появится 8 ноября.