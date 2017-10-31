На iPhone X оформлено более 5,5 млн предварительных заказов

Как сообщает издание DigiTimes, в Китае на смартфон iPhone X оформлено более миллиона предварительных заказов, а суммарно во всем мире оформлено уже более 5,5 млн предзаказов на новинку Apple.

Очевидно, что iPhone X будет пользоваться большой популярностью, а Apple в течение нескольких месяцев будет продавать ровно столько смартфонов, сколько смогут выпустить ее партнеры, занимающиеся контрактным производством.

Азиатско-Тихоокеанский регион должен, по мнению аналитиков, стать одним из тех, где iPhone X не будет пользоваться большой популярностью. Причина заключается вовсе не в том, что жители региона не заинтересованы в инновациях. Дело в том, что iPhone X здесь будет стоить примерно на 200 долларов больше, чем в США. Такая ценовая политика оттолкнет многих потенциальных покупателей, считают специалисты.

Аналитики в один голос заявляют, что спрос на iPhone X уравняется с предложением не раньше первого квартала следующего года.

Начало продаж iPhone X во многих странах мира состоится в эту пятницу.