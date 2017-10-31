E&L S70 хочет быть самым тонким защищенным смартфоном на рынке

Компания ElongMobile представила смартфон E&L S70, который называют самым тонким защищенным смартфоном на рынке. Его толщина составляет 9,5 мм, но и аккумулятор у устройства довольно маленький, его емкость равна 2650 мА•ч. При этом масса устройства составляет 175 г.

Пятидюймовый дисплей имеет разрешение 1920 х 1080 пикселей, он покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3. Смартфон характеризуется степенью защиты IP68, он также соответствует военному стандарту MIL-STD-810G и может выдержать падение на твердую поверхность с высоты 1,5 м.

Смартфон получил однокристальную систему Helio P20, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, есть возможность установки карт памяти microSD емкостью до 128 ГБ. В основной камере установлены датчики изображения разрешением 13 и 5 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп.

Смартфон также оснащен дактилоскопичесим датчиком и модулем NFC. Цена новинки составит 250 долларов, продажи начнутся в ноябре.