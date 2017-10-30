Royal Yacht Brokers будет принимать криптовалюты в качестве оплаты за аренду роскошных яхт

Международная брокерская яхт-компания Royal Yacht Brokers (RYB), специализирующаяся на брокераже и аренде яхт верхнего сегмента, сообщила, что будет принимать криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, а также ценные металлы, такие как золото и платина, в качестве оплаты за свои услуги.

Наблюдая за ширящимся использованием криптовалют на рынке недвижимости, в RYB пришли к мнению, что распространение этой практики на другие рынки — только вопрос времени. В компании решили не отставать от моды и стать первым представителем своей отрасли, принимающим новые платежные средства. Как утверждается, новшество позволит снизить расценки RYB и существенно ускорить выполнение расчетов.

Обрабатывать платежи для RYB будет компания Goldmoney, специализирующаяся на инвестиционных операциях с ценными металлами.

Для справки: компания RYB, созданная в Италии в 2010 году, располагает представительствами в нескольких странах, обеспечивающими немедленный доступ к более чем 2000 мега-яхт по всему миру. В числе клиентов RYB — финансисты, звезды политики и шоу-бизнеса.