Nintendo нарастила выручку почти втрое. Продажи консоли Switch приближаются к 8 млн устройств

Компания Nintendo опубликовала отчёт по итогам шестимесячного периода, завершившегося 30 сентября.

Продажи компании за этот период выросли почти втрое и достигли 3,29 млрд долларов. Прибыль при этом выросла не так существенно: с 337 до 463,4 млн долларов.

Рост финансовых показателей обусловлен, несомненно, успехом консоли Switch. После череды различных данных мы наконец-то имеем возможность узнать официальные показатели продаж. Итак, за прошедшие полгода Nintendo реализовала 4,89 млн приставок. Всего же компания сумела продать 7,63 млн устройств. До конца года осталось совсем немного и Nintendo никак не сумеет довести показатель до 12 млн, которые фигурировали в самых смелых прогнозах. Однако, учитывая грядущий рождественский период, вполне можно ожидать, что компании покорится рубеж в 10 млн консолей до конца года. Это косвенно подтверждает и сама Nintendo, которая рассчитывает реализовать 14 млн приставок за следующие полгода.

Также компания отмечает, что за прошедшее полугодие продала 22 млн игр, доведя итоговый показатель до 27,5 млн. Грубо говоря, в среднем владельцы Switch приобретают по три-четыре игры. Благодаря Switch суммарные цифровые продажи компании выросли на 55%, до 200 млн долларов. Правда, большая часть (157 млн долларов) пришлась на продажи игр для смартфонов, что на 426% превышает показатель годичной давности.

Кроме того, Nintendo за отчётный период реализовала 2,86 млн приставок New Nintendo 2DS XL.