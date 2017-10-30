При покупке второго смартфона Essential PH-1 цена снижается до $299

Всего неделю назад мы сообщали, что цена безрамочного смартфона Essential PH-1 снизилась на 200 долларов и теперь составляет 499 долларов для жителей США.

Теперь же разработчики предлагают приобрести Essential Phone с дополнительной 200-долларовой скидкой, то есть всего за 299 долларов. Два смартфона обойдутся в 798 долларов, тогда как изначально объявленная цена новинки составляла 699 долларов. Для этого вам понадобится код Friends & Family, который можно получить в обмен на информацию о ранее купленном смартфоне Essential PH-1.

До 15 ноября вам необходимо ввести по ссылке такую информацию, как адрес электронной почты, серийный номер и IMEI, а также указать, где был куплен смартфон.

Скидку можно использовать не только на приобретение второго смартфона, но и для бесплатного получения камеры Essential 360, стандартная цена которой составляет 199 долларов.