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Безрамочный смартфон Essential PH-1 подешевел на $200

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Теги: Essential

Источник: Essential

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Безрамочный смартфон Essential PH-1 поступил в продажу около двух месяцев назад. За первый месяц его приобрели всего около 5000 человек.

Тогда мы предположили, что цена смартфона будет снижена, но вряд ли кто-то ожидал, что производитель опустит цену на целых 200 долларов всего через пару месяцев после выпуска устройства.

Обычно быстрое снижение цены новинки говорит о слабых продажах или же о грядущем выпуске преемника. Однако представители Essential заявили, что с продажами все хорошо, просто новая ценовая политика позволит ей более эффективно конкурировать с Apple и Samsung.

Итак, новая цена Essential PH-1 составляет 499 долларов. Для тех, кто приобрел смартфон за 699 долларов, предоставляет купон на 200 долларов, который можно использовать для покупки еще одного смартфона или камеры Essential 360.

Цена безрамочного смартфона Essential PH-1 снижена на $200

Пока что цена снижена только в США, однако это лишь вопрос времени. Компания уже подтвердила, что смартфон подешевеет в Канаде. Наверняка позже цену скорректируют и в Европе.

23 октября 2017 Г.

09:14

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