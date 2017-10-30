EK Water Blocks предлагает наборы фитингов нескольких цветов

Ориентируясь на компьютерных энтузиастов, самостоятельно собирающих системы жидкостного охлаждения, компания EK Water Blocks представила наборы фитингов нескольких цветов. Наборы включают четыре или шесть фитингов. Что касается цветовых вариантов, их четыре: никель, черный, красный и белый.
Фитинги EK-ACF Fitting рассчитаны на использование с гибкими шлангами из полихлорвинила, кремнийорганической резины и других подобных материалов. Их внутренний диаметр равен 10 мм (3/8 дюйма), наружный — 13 или 16 мм (1/2 или 5/8 дюйма).
Фитинги EK-HDC Fitting предназначены для труб из акрила, меди, нержавеющей стали и других твердых материалов. Они выпускаются наружным диаметром 12 и 16 мм (7/16 и 5/8 дюйма).
В всех случаях материалом для фитингов, изготавливаемых на станке с ЧПУ, служит латунь. В зависимости от варианта оформления, детали никелируются, анодируются или красятся.
Цены на комплекты лежат в диапазоне от 17,5 до 41 евро.