Seagate называет SkyHawk AI первым жестким диском для систем видеонаблюдения с искусственным интеллектом

Компания Seagate Technology представила накопитель на жестких магнитных дисках SkyHawk AI. По словам производителя, это первый HDD, «созданный специально для систем видеонаблюдения с искусственным интеллектом» (ИИ).

К достоинствам SkyHawk AI отнесена высокая пропускная способность и производительность, позволяющая справиться с интенсивными нагрузками с системах с одновременной записью и анализом потоков с нескольких камер высокой четкости.

По прогнозу аналитиков, рынок оборудования для систем видеонаблюдения в ближайшие годы продолжит быстро расти. При этом будет увеличиваться роль ИИ, особенно приложений глубокого обучения, используемых для распознавания лиц и отклонений в поведении.

Как утверждается, накопители SkyHawk AI идеально подходят для этих задач. Накопители типоразмера 3,5 дюйма объемом 8 и 10 ТБ рассчитаны на запись до 550 ТБ в год. Их производительности хватает для записи до 64 потоков одновременно. Накопители оснащены интерфейсом SATA 6 Гбит/с и 256 МБ кэш-памяти.

Поставки SkyHawk AI уже начались. Производитель предоставляет на новые HDD пятилетнюю гарантию. Цена модели ST8000VE0004 объемом 8 ГБ равна $350, модели ST10000VE0004 объемом 10 ТБ — $450.