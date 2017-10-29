Смартфон Nokia 2 с SoC Snapdragon 212 замечен в AnTuTu

Недавно на сайте американского онлайнового магазина B&H Photo Video появилась страничка смартфона Nokia 2, который должен продаваться по цене 99 долларов.

Теперь же в базе данных тестового пакета AnTuTu замечен бюджетный смартфон Nokia с модельным номером TA-1035, под которым скорее всего скрывается Nokia 2.

Устройство оснащено однокристальной системой Snapdragon 212 с GPU Adreno 304, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ энергонезависимой памяти. В основной камере установлен 8-мегапиксельный датчик изображения, фронтальная камера позволяет делать снимки разрешением 5 Мп.

Смартфон получил экран разрешением 1280 х 720 пикселей, диагональ которого, по слухам, будет составлять 4,5 или 4,7 дюйма. В качестве операционной системы выступает Android 7.1.1 Nougat.

Анонс смартфона может состоятьcя через пару дней на пресс-конференции в Индии, которая запланирована на 31 октября.