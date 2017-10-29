Преемник BlackBerry Keyone получит Snapdragon 660

BlackBerry Keyone оказался довольно успешным смартфоном, поэтому компания TCL уже готовит к выпуску преемника, информация о котором появилась в Сети на этой неделе.

Устройство проходит под модельным номером BBF100-1, при этом BlackBerry Keyone и BlackBerry Motion имеют модельные номера BBB100-1 и BBD100-1 соответственно.

Новый смартфон получит физическую клавиатуру QWERTY и дисплей разрешением 1080 х 1620 пикселей. Неизвестно, будет ли его диагональ составлять 4,5 дюйма, как у BlackBerry Keyone.

Новинка будет оснащена однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 660, которая является более производительным решением, чем Snapdragon 625 в BlackBerry Keyone.