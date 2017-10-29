Опубликованы результаты теста производительности 3D-карты Asus GeForce GTX 1070 Ti Strix

Обозревателям не разрешили публиковать данные о производительности 3D-карт GeForce GTX 1070 Ti до 2 ноября, но похоже, что это ограничение не распространяется на партнеров Nvidia. Во всяком случае, в сети уже появились результаты 3D-карты Asus GeForce GTX 1070 Ti Strix.

Источник уточняет, что Nvidia запретила партнерам поставлять варианты GTX 1070 Ti, разогнанные в заводских условиях. Это значит, что пользователям самостоятельно предстоит разгонять 3D-карты, используя возможности, созданные производителями.

Вышеупомянутая 3D-карта Asus на 3,75% превосходит по производительности референсный образец (Founder’s Edition) в игре Doom и примерно на 2% — в игре Gears of War 4. Такая же разница, то есть 2%, зафиксирована тестом 3DMark. Все эти показатели соответствуют частоте, повышенной относительно референсной на 4%.

Графики, показанные выше, построены не от нулевого значения. Объективное представление о разнице в производительности между Asus GeForce GTX 1070 Ti Strix и референсным образцом GeForce GTX 1070 Ti дает заключительная иллюстрация: