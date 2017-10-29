Мировые расходы на мобильные решения в 2021 году достигнут 1,72 трлн долларов, полагают аналитики IDC

Мировые расходы на мобильные решения в этом году составят 1,58 трлн долларов, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 4,3%. А в ближайшие пять лет они будут расти в среднем на 2,7%. Такой прогноз дают аналитики IDC. Если они окажутся правы, это означает, что в 2021 году указанный рынок достигнет 1,72 трлн долларов.

На США в прогнозе приходится примерно четверть мировых расходов на мобильные решения. В 2021 году этот рынок будет крупнейшим, составляя почти 392 млрд долларов. Материковый Китай находится на втором месте с прогнозируемым показателем 337 млрд долларов. Далее следуют Япония, Бразилия и Великобритания.

Примечательно, что преобладающим в течение всего прогнозируемого периода будет потребительский сектор. На него каждый год, исключая последний, будет приходиться более 70% расходов. Главные статьи расходов потребителей — смартфоны и услуга мобильного подключения.

В корпоративном секторе больше всего тратят на мобильные решения банки и поставщики профессиональных услуг. За ними следуют производство и розничная торговля.