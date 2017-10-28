Компания Western Digital завершила минувший квартал с чистой прибылью 681 млн долларов и 7 млрд долларов на счету

Western Digital

На календаре компании Western Digital 29 сентября завершился первый квартал 2018 финансового года. На днях производитель опубликовал соответствующий отчет.

Доход Western Digital за квартал составил 5,2 млрд долларов. При этом операционная прибыль оказалась равна 905 млн долларов, а чистая прибыль — 681 млн долларов.

Для сравнения: год назад доход был равен 4,7 млрд долларов, а операционная прибыль составила 232 млн долларов, однако итогом отчетного периода стал чистый убыток в размере 366 млн долларов.

Расчет не по методике GAAP дает значение операционной прибыли 1,4 млрд долларов, чистой прибыли — 1,1 млрд долларов. Год назад значения операционной и чистой прибыли, рассчитанные не по GAAP, были равны 736 и 448 млн долларов соответственно.

По состоянию на конец квартала компания Western Digital обладала 7,0 млрд долларов в денежных средствах и их эквивалентах. Год назад этот показатель был равен 4,1 млрд долларов.