Монитор AOC I1601FWUX подключается к ПК при помощи кабеля USB-C

Компания AOC выпустила монитор AOC I1601FWUX, подключаемый к компьютеру при помощи кабеля USB-С, который используется и для передачи данных, и для питания устройства.

ЖК-панель IPS имеет диагональ 15,6 дюйма при разрешении 1920 х 1080 пикселей, яркость составляет 220 кд/м2, контрастность — 700:1. Частота обновления картинки равна 60 к/с, время отклика составляет 5 мс, углы обзора равны 160 градусов по вертикали и горизонтали.

В комплекте с дисплеем идет подставка, которая выступает в роли защитной обложки, когда экран не используется. Энергопотребление устройства составляет всего 8 Вт. Дисплей получил режим LowBlue Mode, при активации которого происходит отсечение синей части спектра света. Толщина устройства составляет 8,5 мм при массе 800 г.

Цена AOC I1601FWUX составляет около 200 долларов.