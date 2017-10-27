Смартфон Samsung Galaxy A7 (2018) с 6 ГБ ОЗУ замечен в Geekbench

В базе данных тестового пакета Geekbench был замечен смартфон Samsung Galaxy A7 (2018), который оснащен флагманским объем оперативной памяти — 6 ГБ.

Мы уже отмечали, что бюджетная серия смартфонов Galaxy A все больше становится похожей на флагманскую Galaxy S. Помимо 6 ГБ ОЗУ смартфон Galaxy A7 (2018) получит сдвоенную фронтальную камеру и экран Infinity Display разрешением 2160 х 1080 пикселей. Также в оснащение смартфона входит еще неанонсированная однокристальная система Exynos 7885.

Кроме того, Samsung Galaxy A7 (2018) должен получить отдельную кнопку для новой версии голосового помощника Bixby 2.0.

Выход смартфона ожидается в начале следующего года.