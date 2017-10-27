Во всех случаях базовая частота GPU указана как 1607+ МГц, повышенная — 1683+ МГц. Эффективная частота 8 ГБ памяти GDDR5 равна 8008 МГц. Длина карт равна 266,7 мм. В корпусе ПК любая из них занимает два слота.

Модель EVGA GeForce GTX 1070 Ti FTW2 (08G-P4-6775-KR) оснащена воздушной системой охлаждения с двумя вентиляторами и девятью датчиками температуры. Подсистема питания построена по схеме «10+2 фазы».

Всего в ассортимент этого производителя есть четыре модели: EVGA GeForce GTX 1070 Ti FTW2 (08G-P4-6775-KR), EVGA GeForce GTX 1070 Ti SC HYBRID (08G-P4-5678-KR), EVGA GeForce GTX 1070 Ti SC Black Edition (08G-P4-5671-KR) и EVGA GeForce GTX 1070 Ti (08G-P4-5670-KR).

Компания EVGA объявила о начале приема предварительных заказов на 3D-карты серии GTX 1070 Ti.

Все новости за сегодня

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Начат прием предварительных заказов на 3D-карты EVGA GTX 1070 Ti: Ассортимент EVGA пополнили четыре модели

Ricoh анонсирует выпуск объективов HD Pentax-D FA* 50mm F1.4 SDM AW и HD Pentax-DA* 11-18mm F2.8: Окончательные наименования двух моделей, спецификации и цены будут объявлены в 2018 году

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Сегодня начинается прием предзаказов на iPhone X: iPhone X поступит в продажу 3 ноября

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